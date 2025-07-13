Криптолето-2025: главные валюты сезона, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на геополитическое напряжение, низкие объемы торгов и ожидания важных событий осенью, крипторынок продолжает жить и трансформироваться. Лето 2025 года – это время для вдумчивой переоценки инвестиционных стратегий.

Какие криптовалюты получат лидерство в этом сезоне? Куда стоит инвестировать, а с чем быть осторожным? В эксклюзивной колонке для 24 Канала рассмотрим ключевые тренды, главные события лета и прогнозы.

К теме Мировые корпорации скупают биткойн: какие последствия тренда для рынка?

Ключевые события лета 2025 года

Завершение 90-дневной тарифной паузы между США и Китаем. Несмотря на угрозы возобновления торговых санкций, рынок демонстрирует осторожный оптимизм, обесценивая этот фактор в долгосрочной перспективе.

Несмотря на угрозы возобновления торговых санкций, рынок демонстрирует осторожный оптимизм, обесценивая этот фактор в долгосрочной перспективе. Обсуждение статуса токенов в Сенате США. 9 июля законодатели должны рассмотреть, относить ли токены вроде XRP к цифровым товарам. Признание этих активов как коммодити откроет путь для запуска ETF на альткоины, что привлечет институциональный капитал в криптосферу.

9 июля законодатели должны рассмотреть, относить ли токены вроде XRP к цифровым товарам. Признание этих активов как коммодити откроет путь для запуска ETF на альткоины, что привлечет институциональный капитал в криптосферу. Корпоративная скупка биткойна. Крупные публичные компании продолжают увеличивать криптовалютные резервы – как напрямую, так и через инвестиции в ETF. Это поддерживает доверие к рынку, хотя не создает значительного спотового спроса.

Крупные публичные компании продолжают увеличивать криптовалютные резервы – как напрямую, так и через инвестиции в ETF. Это поддерживает доверие к рынку, хотя не создает значительного спотового спроса. Ослабление доллара – скрытый катализатор для биткойна. Снижение индекса DXY на фоне роста госдолга США традиционно подталкивает интерес к рисковым активам. По данным CryptoQuant, когда DXY держится ниже 365-дневной средней, это часто совпадает с началом бычьих трендов для биткоина.

Альткоины в условиях доминирования биткойна

Сейчас ни один альткоин не демонстрирует стабильной доходности относительно биткойна. Те, что временно показывают рост, часто испытывают резкие падения, как это было с WCT или LAYER. График соотношения других альтов к биткойну (OTHERS/BTC) иллюстрирует эту тенденцию – большинство альткоинов постепенно теряют позиции.

В этом контексте лучшая стратегия для владельцев биткойна – удерживать свои позиции, не спешить с продажей. Относительно альткоинов, стоит обращать внимание на проверенные временем проекты с прочной репутацией, такие как Ethereum (ETH), Solana (SOL), Arbitrum (ARB) и Optimism (OP).

Среди молодых проектов стоит выделить KAITO, IP, BERA, а также монеты из сектора искусственного интеллекта, например VIRTUAL, которые демонстрируют относительную активность и потенциал даже в сложных рыночных условиях.

Прогноз по биткойну

Доминация биткойна начала снижаться. После роста до 66% в июне, показатель пошёл на спад – пробит локальный восходящий тренд, появились сигналы разворота. Техническая картина – в частности двойная и тройная медвежья дивергенция – намекает на смену глобального тренда.

Что это означает для рынка? Вероятное постепенное снижение доминации до 64 – 63%, далее – отскок до 65% и потенциальное падение до 62%. Ключевое подтверждение: закрытие недельной свечи ниже 61,5% до 21 июля.

Что происходит сейчас? Биткойн обновил исторический максимум благодаря мощному спотовому спросу и ликвидациям шортов на более 450 миллионов долларов. Если биткойн закрепится на новом пике, движение выше 120 000 долларов – лишь вопрос времени.

Что ожидать дальше?

Лето 2025 года – период переосмысления на крипторынке. Несмотря на внешние риски и объемы торгов, ключевым активом остается биткойн, поддержанный макроэкономическими факторами и корпоративными закупками. Альткоины пока не демонстрируют устойчивого преимущества, поэтому стоит выбирать проверенные проекты с надежной репутацией и следить за перспективными новичками, особенно в секторе искусственного интеллекта.

Общее настроение крупных игроков явно склоняется к оптимизму, поэтому до 22 июля окно для роста биткойна остается открытым: рынок может протестировать зону 119 000 – 122 500 долларов. В случае закрепления выше этого диапазона вероятно продолжение ралли до 135 тысяч долларов и выше. Если же цена откатится ниже 109 500 – 112 000 долларов, возрастает риск более глубокой коррекции до 100 000 и даже 93 500 долларов. Все зависит от того, как рынок будет вести себя после теста ключевых уровней.

Кроме того, потенциальное снижение ставок ближе к 2026 году создает благоприятные условия для роста рисковых активов, что открывает новые перспективы для крипторынка.

Главная стратегия – взвешенное держание позиций и готовность к изменениям осенью, когда могут появиться новые импульсы для движения рынка.