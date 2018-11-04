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      Какую еду опасно покупать на улице: перечень

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      Назвали еду, которую опасно покупать на улице
      Назвали еду, которую опасно покупать на улице / Фото из открытых источников

      Гуляя и отдыхая вне дома, мы часто покупаем еду, которую продают на открытом воздухе посреди улицы. Она всегда пользовалась популярностью, и количество ее потребителей резко увеличивается. Однако, употребление уличной еды может нести вред организму, а некоторыми продуктами даже можно отравиться.

      О самых опасных продуктах и блюдах, которые не стоит покупать в палатках на улице пишет Ukrhealth.

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      Специалисты не рекомендуют покупать на улице шаурму. По их словам, в нее обычно кладут курицу или свинину, однако никто не знает какого качества бывает это мясо. Иногда, умелые продавцы могут с помощью соусов замаскировать испорченное мясо под свежее.

      Кроме того, на улице на шаурму попадает пыль, автомобильные выхлопы, а также садятся насекомые. Опасным для организма является и жирный майонезный соус в этом блюде, ведь он является источником холестерина, которого стоит избегать.


      Шаурма является опасной уличной едой

      На открытом воздухе не стоит покупать хот-доги. По словам диетологов, сочетание сосиски, булки и соуса – это настоящий удар по печени и желудку из-за микса сразу целого комплекса ненатуральных ингредиентов. Кроме того, для изготовления хот-догов продавцы часто используют несвежие сосиски или колбаски, которые дешевле. А кетчупы, майонез и горчица, которыми приправляют блюдо, вредны для организма и изготовлены неизвестно кем.


      Хот-доги опасно покупать и есть на улице

      Еще одними опасными продуктами, которые нельзя покупать на улице являются пирожки, чебуреки, беляши и другие жареные мучные изделия. Они нередко жарятся в масле, которое использовали и разогревали многократно. Поэтому, вещества, которые образовались в нем, могут быть канцерогенными и способствовать образованию онкологических заболеваний.


      Не стоит покупать и есть пирожки на улице

      Также, не рекомендуют покупать на улице и сладкую вату. Для ее изготовления используют не только сахар, но различные красители и ароматизаторы, которые могут негативно повлиять на работу организма. Опасным для покупателя является и то, что продавец, который производит сладкую вату, в процессе торговли может даже рук не помыть и все бактерии окажутся на ней.


      На улице не стоит покупать сладкую вату

      На открытом воздухе специалисты настойчиво советуют не покупать мороженое. Ведь, под видом вкусных охлаждающих лакомства есть вероятность приобрести продукт, который неправильно хранился и транспортировался, – например, таял и был заморожен снова. Эксперты отмечают – есть такое мороженое нельзя есть, ведь в нем могут оказаться вредные организмы, которые не уничтожаются при повторном охлаждении.


      На улице не всегда продают хорошее мороженое

      Кроме того, эксперты рекомендуют не запивать уличный фастфуд сладкой газировкой. По их словам, такое сочетание резко повышает риск получить болезни желудка и кишечника, а также спровоцировать изменения в метаболизме, которые приведут к росту веса.


      Уличную еду не рекомендуют записать сладкой газированной водой

       

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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