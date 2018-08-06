Какую фразу категорически нельзя говорить мужчине

Часто во время ссоры из-за нехватки аргументов партнер может сказать фразу, которая может повлечь разрыв отношений.

Психолог Юлия Левковская назвала фразу, которую лучше не использовать в отношениях с мужчиной, говорится в Instagram.

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Обычно эту фразу говорят уже после всех озвученных компромиссов.

"Ну тогда выбирай, или я / переезжаем к маме / будет так, как я хочу или расходимся / расстаемся"!

Фраза может варьироваться в зависимости от ситуации, однако смысл не меняется. Эти слова являются глупой и сильнейшей мотивацией.

Когда человек слышит эти слова, то в его подсознании закладывается мысль, что такой исход отношений возможен. Он, не осознавая, начинает готовиться к разрыву отношений.

А после двух или трех озвучиваний фразы мужчине она не будет резать слух. А сама идея о расставании не станет ужасающей.

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