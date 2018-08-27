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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Какую неожиданную пользу имеет сахар для организма

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Неожиданное полезное свойство сахара
Неожиданное полезное свойство сахара / https://ukrhealth.net/8-mifiv-pro-cukor-yakim-bilshe-ne-potribno-doviryati/

Сахар трегалоза положительно влияет на печень и повышает чувствительность к инсулину, уменьшая вероятность развития диабета.

Об этом заявили ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), сообщает MedicalXpress.

Они провели эксперименты на грызунах. Результаты показали, что добавление трегалозы в питьевую воду активировало у грызунов ген Aloxe3. Дисахарид не позволяет глюкозе попасть в печень, что эквивалентно голоданию.

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Соответственно, это приводит к тому, что клетки начинают поглощать глюкозу из крови, снижая ее концентрацию.

Тогда организм начинает лучше использовать инсулин, что снижает инсулинорезистентность, которая способствует развитию сахарного диабета второго типа.

Кроме этого, трегалоза ускоряет сжигание калорий, повышая температуру тела и препятствует увеличению массы тела, уменьшает жировые отложения в печени и количество холестерина в крови.

Механизм действия дисахарида трегалоза аналогичный тиазолидиндионам – противодиабетических препаратам, которые также повышают чувствительность к инсулину.

Что такое трегалоза?Это специфический сахар, дисахарид, состоящий из двух молекул обычной глюкозы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Диабет
Источник: 24 Канал
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