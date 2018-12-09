Какую огромную сумму ежегодно теряет мировая экономика из-за коррупции

Ежегодно из-за высокого уровеня коррупции в странах экономика всего мира теряет более 2,5 триллиона долларов. В глобальном масштабе ежегодный объем взяток составляет один триллион долларов.

Об этом информирует "Центр новостей ООН".

Читайте также: Сколько денег украинцы "подарили" Порошенко на роскошные авто

По словам генерального секретаря ООН Антониа Гутерриша, Коррупция убивает более 5% ВВП. Он призвал мировое сообщество сделать все возможное для прекращения взяточничества, обмана и мошенничества.

Коррупция существует во всех странах – богатых и бедных, на Севере и Юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений,

- отметил Антониу Гутерреш.

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Напомним, что из-за неэффективного управления государством и коррупции Украина ежегодно теряет 26 миллиардов долларов. За эти неполученные деньги можно было бы поднять зарплаты всем украинским медикам более чем в три раза, а также увеличить выплаты пенсионерам почти в половину.