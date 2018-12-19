Какую опасность может нести новогодняя елка: объяснение Комаровского

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал подписчикам, как правильно выбрать новогоднюю елку и какую опасность она может нести.

Об этом он написал на своей странице Instagram.

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По его словам, важно учитывать особенности искусственных и натуральных деревьев.

Живая елка:

иголки, которые осыпаются с дерева, могут попасть в дыхательные пути ребенка; насекомые могут зимовать между иголок дерева, очнувшись уже в теплом помещении; на дереве может быть пыльца и споры плесени, вызывающие аллергические реакции у ребенка; продавцы могут обрабатывать деревья различными химикатами.

Врач Евгений Комаровский “Перед тем, как занести живую елку домой, ее нужно хорошо вытряхнуть, затем, по возможности, промыть под душем. Не стоит держать живую елку дома больше двух недель. Если у ребенка после установки натуральной ели появились аллергические реакции, следует сразу же заменить ее на искусственное дерево”.

Искусственная елка:

Ее длительное хранение способствует накоплению пыли, как следствие, возможны аллергические реакции у ребенка.

К тому же, искусственные ели не всегда изготовлены из качественных материалов, и могут выделять токсичные элементы, поэтому стоит внимательно относиться к выбору праздничного дерева.

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