Какую опасность может нести новогодняя елка: объяснение Комаровского
Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал подписчикам, как правильно выбрать новогоднюю елку и какую опасность она может нести.
Об этом он написал на своей странице Instagram.
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По его словам, важно учитывать особенности искусственных и натуральных деревьев.
Живая елка:
- иголки, которые осыпаются с дерева, могут попасть в дыхательные пути ребенка;
- насекомые могут зимовать между иголок дерева, очнувшись уже в теплом помещении;
- на дереве может быть пыльца и споры плесени, вызывающие аллергические реакции у ребенка;
- продавцы могут обрабатывать деревья различными химикатами.
Искусственная елка:
Ее длительное хранение способствует накоплению пыли, как следствие, возможны аллергические реакции у ребенка.
К тому же, искусственные ели не всегда изготовлены из качественных материалов, и могут выделять токсичные элементы, поэтому стоит внимательно относиться к выбору праздничного дерева.
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