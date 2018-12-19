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      Какую опасность может нести новогодняя елка: объяснение Комаровского

      106 Читати новину українською
      Вред новогодней елки
      Вред новогодней елки / lady.tochka.net

      Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал подписчикам, как правильно выбрать новогоднюю елку и какую опасность она может нести.

      Об этом он написал на своей странице Instagram.

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      По его словам, важно учитывать особенности искусственных и натуральных деревьев.

      via GIPHY

      Живая елка:

      1. иголки, которые осыпаются с дерева, могут попасть в дыхательные пути ребенка;
      2. насекомые могут зимовать между иголок дерева, очнувшись уже в теплом помещении;
      3. на дереве может быть пыльца и споры плесени, вызывающие аллергические реакции у ребенка;
      4. продавцы могут обрабатывать деревья различными химикатами.

       

       
      Врач Евгений Комаровский
      “Перед тем, как занести живую елку домой, ее нужно хорошо вытряхнуть, затем, по возможности, промыть под душем. Не стоит держать живую елку дома больше двух недель. Если у ребенка после установки натуральной ели появились аллергические реакции, следует сразу же заменить ее на искусственное дерево”.

      Искусственная елка:

      Ее длительное хранение способствует накоплению пыли, как следствие, возможны аллергические реакции у ребенка.

      К тому же, искусственные ели не всегда изготовлены из качественных материалов, и могут выделять токсичные элементы, поэтому стоит внимательно относиться к выбору праздничного дерева.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новогодние праздники Доктор Евгений Комаровский Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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