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      Какую опасность несут гигиенические антисептики для рук

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      Вред антисептиков для рук
      Вред антисептиков для рук / postila.ru

      Современный человек, пользуясь благами цивилизации, не может даже представить, как может себе навредить. Наверное, нет сейчас ни одного человека, который бы, собираясь в поездку, не взяла в чемодан упаковку с гигиеническими салфетками или гелем с антисептиками.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович.

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      Антисептик для рук – дезинфицирующее средство, которое используется в медицине с целью предотвращения передачи патогенных микробов, а также для соблюдения элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло не доступны. Антисептики для рук распределяют на:

      • Спиртосодержащие
      • Парабены: этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен, пропилпарабен
      • Триклозан и его производные
      • Антисептики с ароматическими соединениями
      • Антисептики с антибактериальными приложениями (производные антибиотиков)

      Необходимо заметить, что самым надежным способом предотвращения распространения патогенных микробов считается мытье рук водой с мылом.

      via GIPHY

       
      Доцент Акентьев Сергей
      "Человеческий организм сосуществует в течение жизни из 2 килограмами микрофлоры – это единая экосистема. Микрофлора оказывает существенное влияние как в целом на иммунитет человека, так и на местный (в нашем случае кожный) иммунитет. Это делает кожу барьером от патогенных бактерий, которые так и ждут, когда этот барьер будет поврежден”.

      Бесконтрольное и частое использование (каждый день и по несколько раз) гигиенических антисептиков и салфеток с антисептиком может способствовать нарушению баланса микроорганизмов кожи в пользу вредных (патогенных) микробов. Салфетки, которые пропитаны жидкостью со спиртом сушат кожу, которая становится хрупкой, подвергается шелушению, может возникать зуд. Салфетки, не имеющие спирта, однако содержат разнообразные консерванты, способствуют аллергическим реакциям, может возникнуть контактный дерматит (особенно у грудничков), даже экзема.

      via GIPHY

      Оказывается, что резидентная микрофлора (постоянная), которая составляет 90% от общего количества микроорганизмов, прекрасно себя чувствует в кислой среде. Хорошо размножается, и способствует способности организма избавляться от вредной микрофлоры, которая в таких условиях чувствует себя некомфортно.

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      Таким образом достигается биологическая стабильность, чистота и защита от патогенных микроорганизмов. Считается, что оптимальна для кожи кислая среда в пределах 4,0-4,5 (преобладание в тканях кислых веществ).

       
      Доцент Акентьев Сергей
      “Советую для рациональной гигиене рук выбирать не только хороший состав средств для ухода, но и проверять их уровень кислотности. Надо взять себе за цель – выбирать не спиртовые или антибактериальные средства, а средства с кислотностью, которая наиболее соответствует резидентной бактериальной флоре кожи (в пределах 4,0-4,5). Читайте, что написано на упаковке!”

      Удобство использования салфеток с гигиеническими анисептиками уместно в дороге, путешествиях, походах, в транспорте. Тем не менее, бесконтрольное, частое, ежедневное их использование может привести к неожиданным последствиям. Поэтому, продолжаем учиться рациональной гигиене, опираясь на научные факты!

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      Теги: Здоровье Публикации Статьи Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: Здоров'я 24
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