13:34
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов

487 Читати новину українською
Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов / press.lv

Хотя красная рыба имеет очень много ценных компонентов, вы можете даже не догадываться, как может навредить этот деликатес.

Лосось, который продают в супермаркетах, может содержать запрещенные токсичные вещества, вызывающие проблемы развития у детей, передает The Daily Mail.

Читайте также: Почему опасно употреблять хлеб в большом количестве: ответ диетолога

Опасность для здоровья создают полибромированные дифениловые эфиры, содержащиеся в воде и корме рыбы, выращенной в неволе. Эти соединения нарушают гормональный фон и провоцируют отклонение развития при попадании в организм.

Червона риба з супермаркетів дуже небезпечна для здоров'я
Красная рыба из супермаркетов опасна для здоровья

Ученые Университета Питтсбурга отмечают, что рыбу могут вскармливать на загрязненном корме, привезенном из страны, в которой не действуют жесткие ограничения по полибромованых дифениловых эфирах.

В США и большинстве европейских стран эти опасные соединения находятся под запретом с 2004 года. И эти соединения продолжают содержаться в высокой концентрации в местах с большим количеством электронного мусора и с проблемами его переработки. В частности, проблемы с этим есть в Китае, Таиланде и Вьетнаме.

Добавим, не только красная рыба является опасной. 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Siemens духовки та інше
30 июня, 16:39 Siemens духовки та інше
Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
сегодня, 11:44 Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
487
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук