Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов

Хотя красная рыба имеет очень много ценных компонентов, вы можете даже не догадываться, как может навредить этот деликатес.

Лосось, который продают в супермаркетах, может содержать запрещенные токсичные вещества, вызывающие проблемы развития у детей, передает The Daily Mail.

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Опасность для здоровья создают полибромированные дифениловые эфиры, содержащиеся в воде и корме рыбы, выращенной в неволе. Эти соединения нарушают гормональный фон и провоцируют отклонение развития при попадании в организм.



Красная рыба из супермаркетов опасна для здоровья

Ученые Университета Питтсбурга отмечают, что рыбу могут вскармливать на загрязненном корме, привезенном из страны, в которой не действуют жесткие ограничения по полибромованых дифениловых эфирах.

В США и большинстве европейских стран эти опасные соединения находятся под запретом с 2004 года. И эти соединения продолжают содержаться в высокой концентрации в местах с большим количеством электронного мусора и с проблемами его переработки. В частности, проблемы с этим есть в Китае, Таиланде и Вьетнаме.

Добавим, не только красная рыба является опасной. 90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.

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