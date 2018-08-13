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Какую опасность скрывает здоровое питание

122 Читати новину українською
Здоровое питание: вредно или нет?
Здоровое питание: вредно или нет? / budukursi.in.ua

Потребление низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров является несбыточной рекомендацией для всего человечества. Оно спровоцирует продовольственный кризис.

К такому выводу пришли ученые Гуелфского университета, которые объяснили рекомендации Министерства сельского хозяйства США по потреблению низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров, говорится в статье в журнале PLOS One.

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По их словам, это невозможно из-за острой нехватки плодородных земель, поэтому глобальный переход человечества на здоровое питание вызовет продовольственный кризис.

Выполнение рекомендаций Министерства сельского хозяйства США требует дополнительный миллиард гектаров обрабатываемой земли (примерно – площадь Канады).

Поэтому такие рекомендации должны учитывать не только влияние здоровой пищи на организм, но и культурные и экономические особенности различных стран мира.

Здорове харчування: шкідливе чи ні?

Здоровое питание может спровоцировать продовольственный кризис

Кроме того, руководство должно учесть и принять необходимые меры, направленные на предотвращение будущего глобального дефицита земли и воды. В частности, можно направить силы на развитие засухоустойчивых культур и более эффективно распределять воду между регионами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого  другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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