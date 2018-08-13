Какую опасность скрывает здоровое питание

Потребление низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров является несбыточной рекомендацией для всего человечества. Оно спровоцирует продовольственный кризис.

К такому выводу пришли ученые Гуелфского университета, которые объяснили рекомендации Министерства сельского хозяйства США по потреблению низкокалорийной пищи с небольшим содержанием насыщенных жиров, говорится в статье в журнале PLOS One.

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По их словам, это невозможно из-за острой нехватки плодородных земель, поэтому глобальный переход человечества на здоровое питание вызовет продовольственный кризис.

Выполнение рекомендаций Министерства сельского хозяйства США требует дополнительный миллиард гектаров обрабатываемой земли (примерно – площадь Канады).

Поэтому такие рекомендации должны учитывать не только влияние здоровой пищи на организм, но и культурные и экономические особенности различных стран мира.

Здоровое питание может спровоцировать продовольственный кризис

Кроме того, руководство должно учесть и принять необходимые меры, направленные на предотвращение будущего глобального дефицита земли и воды. В частности, можно направить силы на развитие засухоустойчивых культур и более эффективно распределять воду между регионами.

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