Какую пищу опасно совмещать с лекарствами

Оказывается, даже здоровая пища может стать ядом, если ее приправить медикаментами. Поэтому стоит узнать, какие комбинации пищи и лекарств могут быть опасными для вашего организма.

7 самых опасных сочетаний еды и лекарств

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1. Грейпфрут и лекарства от кашля

Также это касается сочетания лекарств с лаймом и помело. Эти фрукты блокируют выработку фермента, перерабатывающего статины и другие препараты, как, например, лекарства от кашля декстрометорфан. В результате препарат накапливается в крови, что может привести к нежелательным побочным эффектам. В случае сочетания цитрусовых с декстрометорфаном могут появиться галлюцинации и сонливость, а со статинами – серьезные повреждения мышц. Эффект от этих фруктов держится чуть больше суток, поэтому принимать их и лекарства следует с интервалом минимум в 24 часа.

2. Молочные продукты и лекарства

Некоторые антибиотики, такие как ципрофлоксацин, которые соединяются в желудке с кальцием, железом и другими минералами, которые попали туда в составе молока. Это приводит к тому, что антибиотик плохо усваивается и, соответственно, резко снижается эффективность его борьбы с инфекциями. Когда покупаете новые лекарства от астмы или от простуды, то сначала спросите, входит ли это лекарство в группу так называемых тетрациклинов или фторхинолов. Если входит, то постарайтесь избегать молока, йогуртов и сыров в течение 2 часов до и после приема лекарств. А если вы принимаете еще и мультивитаминные или минеральные комплексы, то уточните это время у фармацевта, так как они могут иметь подобный эффект.

3. Копченые продукты и антидепрессанты

Внимательно прочитайте, что написано на этикетке ваших таблеток. Если там содержатся ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), то прием их вместе с продуктами, богатыми аминокислотой тирамин, приведет к опасному для здоровья всплеску артериального давления. К сожалению, список продуктов, содержащих эту аминокислоту, не ограничивается только шашлыком и копченым лососем. Туда также входит красное вино, кислая капуста, хот-доги, выдержанные сыры и разливное пиво, или эль. Однако не стоит раньше времени паниковать! Консервы или бутылочное пиво, вероятно, вам не повредят.

4. Шоколад и риталин

Кроме кофеина шоколад также содержит стимулятор под названием теобромин. Именно из-за этого вещества шоколад и вреден собакам – они просто не могут его переварить. Попадание обоих этих стимуляторов в ваш организм может привести к непредсказуемым последствиям и вызвать судороги. Точно так же как и эффект от кофеина, последствия объединения шоколада и риталина являются индивидуальными. Так что лучшим решением будет следующее: если вы чувствуете себя слишком нервным, раздражительным и возбужденным после приема риталина и плитки шоколада, то попробуйте увеличить время между приемом лекарств и шоколадного десерта. Или выбирайте молочный или белый шоколад: чем темнее шоколад, тем больше кофеина и теобромина он содержит.

5. Яблочный сок и лекарства от аллергии

Если вы принимаете лекарства от сенной лихорадки, то ни в коем случае не употребляйте вместе с ним яблочный, апельсиновый или грейпфрутовый сок, не дождавшись 4 часов после приема таблеток. Эти соки тормозят пептид, который транспортирует лекарства из кишечника в кровь. В результате эффективность препарата снижается на 70 процентов, что сделает его прием практически бессмысленным. Также не пейте эти соки при употреблении антибиотика ципрофлоксацина, средств для лечения щитовидной железы или средств от аллергии и астмы.

6. Корица и варфарин

Варфарин применяют для разжижения крови, ведь он содержит много витамина К. Такие продукты как брокколи или листовая зелень также имеют большое количество витамина К, который играет ключевую роль в свертывании крови, и его снижение плохо отразится на ее плотности. Но здесь возникает другая проблема. Корица содержит вещество кумарин, которое, как и препарат варфарин, разжижает кровь. Прием обоих этих веществ может вызвать серьезное повреждение печени. Если вы принимаете варфарин, но не можете жить без чашки ароматного кофе с корицей, то следует переходить на высококачественный цейлонский сорт корицы.

7. Алкоголь и парацетамол

Ваш организм использует одинаковый фермент для расщепления алкоголя и парацетамола. Поэтому постарайтесь сделать 6-часовой перерыв между употреблением этих субстанций. Помните, что серьезные последствия проявятся не сразу, а со временем. Поэтому, если вы ежедневно выпиваете, то лучше вообще отказаться от приема тайленола. Ежедневное употребление алкоголя и парацетамола приведет к патологиям почек и печени.