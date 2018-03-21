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Какую пользу играют в нашем организме микробы

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Почему микробы являются полезными
Почему микробы являются полезными / 24 Канал

С детства нас учат, что микробы являются вредными и с ними надо бороться, однако некоторые микробы играют в нашем организме больше положительную роль и их нужно не только не уничтожать, но оберегать, говорят ученые.

Ученые настаивают, что не стоит бороться с микробами антибиотиками. Наоборот – о них надо больше узнать и культивировать. Оказывается, что в нашем организме микробы обитают в пищеводе, под мышками, во рту, в носу, на больших пальцах, почти по всему телу. В совокупности в 90-килограммового мужчины они могут достигать веса в 2,7 кг – вдвое больше, чем весит ваш мозг.

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К сожалению, часто люди ведут такой образ жизни, что некоторые виды этих полезных бактерий исчезают. Это происходит из-за болезни кишечника, рассеянного склероза, астмы или болезни Альцгеймера. Существует прямая связь между полезными микробами и нашим здоровьем, ведь чем больше мы их теряем, тем больше возрастает шанс заболеть определенной хронической болезнью.

Какие микробы являются полезными

1. Кишечные микроорганизмы

На сегодняшний день обнаружены около тысячи разновидностей бактерий – большинство из них в толстой кишке. У каждого вида есть вполне конкретная миссия. Одни переваривают какую-нибудь пищу, например, фибру клетчатки в брокколи, пользуясь ферментами, словно микроскопическими ножами. Другие помогают укрепить кишечный эпителий. Еще другие отвечают за набор веса или изменения настроения. Все они настолько важные, что твое тело генерирует соединения, которые помогают им сочетаться и приклеиваться к поверхности организма.

Эти микроорганизмы образуются в нас от рождения, и стоит позаботиться о том, чтобы они существовали в нас на протяжении жизни, поэтому употребляя антибиотики против микробов, мы убиваем как вредные так и полезные. Только стоит отметить, что полезные микробы не восстанавливаются.

2. Бактерия усталых ног

Эти крошечные желтые микробы называются Staphylococcus, и они играют главную роли в микробиоме на ваших ногах. Эти микробы помогают вырабатывать соединения, которые убивают плесневый грибок. Именно они создают запах от ступеней ног.

3. Бактерии, живущие в пупке, и споры грибков

В области пупка наше тело имеет словно накидку из полезных микробов. У нее есть две главные функции – она защищает от патогенов ( помогает бороться против вируса гриппа), также отвечает за создание ваших личных запахов: хороших и плохих – всяких. Эти микробы также генерируют еще и отходы, которые выбрасываются в воздух, и именно от них зависит, любят ли вас кусать комары.

Также стоит добавить, что накидку из полезных бактерий мы уничтожаем антибактериальными лосьонами, влажными салфетками, и антиперспирантами. Ученые рекомендуют пользоваться только водой, мылом и губкой.

Теги: наука LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье
Источник: Menshealth
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