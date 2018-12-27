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      Какую пользу может нести ужасный руководитель: ответ ученых

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      Польза от ужасного начальника
      Польза от ужасного начальника / cubicles.net

      Ученые из университета Флориды, Техасского и Сингапурского университетов заявляют, что ужасный начальник может сделать из человека прекрасного лидера.

      Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликовали в Journal of Applied Psychology.

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      Психологи больше пяти лет анализировали поведение начальников в разных сферах, которые в свое время подвергались жестокости со стороны своего босса. Ученые пытались понять, как это отразилось на их стиле руководства.

      По словам одного из исследователей, Шеннона Тейлора, результаты, полученные психологами, – это "луч надежды" для всех, кто недоволен своим начальством. Большинство из тех, кто подвергался оскорблениям и насилию со стороны боссов, решают не повторять эти ошибки.

      via GIPHY

      "Некоторые менеджеры, которые испытывают подобные злоупотребления, переосмысливают свой опыт, и поэтому он не повлиял на их поведение", – объясняет Тейлор.

      Профессор подчеркнул, что его команда ни в коем случае не призывает назначать тиранов на должность руководителей, чтобы "тренировать лидеров".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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