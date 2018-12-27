Какую пользу может нести ужасный руководитель: ответ ученых

Ученые из университета Флориды, Техасского и Сингапурского университетов заявляют, что ужасный начальник может сделать из человека прекрасного лидера.

Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликовали в Journal of Applied Psychology.

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Психологи больше пяти лет анализировали поведение начальников в разных сферах, которые в свое время подвергались жестокости со стороны своего босса. Ученые пытались понять, как это отразилось на их стиле руководства.

По словам одного из исследователей, Шеннона Тейлора, результаты, полученные психологами, – это "луч надежды" для всех, кто недоволен своим начальством. Большинство из тех, кто подвергался оскорблениям и насилию со стороны боссов, решают не повторять эти ошибки.

"Некоторые менеджеры, которые испытывают подобные злоупотребления, переосмысливают свой опыт, и поэтому он не повлиял на их поведение", – объясняет Тейлор.

Профессор подчеркнул, что его команда ни в коем случае не призывает назначать тиранов на должность руководителей, чтобы "тренировать лидеров".

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