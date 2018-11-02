Какую смертельную опасность может нанести излучение от мобильных

Согласно результатам десятилетних исследований, у самцов крыс, подвергшихся воздействию высокого уровня радиочастотного излучения, сравнимого со связью стандартов 2G и 3G, развились раковые опухоли сердца, а также опухоли мозга и надпочечников.

Об этом пишет ресурс N+1 со ссылкой на отчеты Национальных институтов здоровья (NIH) США.

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Так, исследования стоило 30 миллионов долларов, а общая его протяженность составила 10 лет.

Сравнивать влияние в экспериментах и ​​то влияние, которого испытывает человек, использующий мобильный телефон, непосредственно нельзя. В наших исследованиях крысы и мыши подвергались облучению всего тела. У людей, наоборот, под излучение попадают только конкретные ткани там, где человек держит телефон. Кроме того, уровень излучения и продолжительность воздействия в наших экспериментах были выше, чем те, что испытывают люди. Мы уверены, что связь между радиоволновым излучением и опухолями является реальной,

– отметил ученый Джон Бухер, старший научный сотрудник Национальной токсикологической программы.

Заметим, что в рамках эксперимента минимальный уровень воздействия на животных составлял предельно допустимый уровень точечного воздействия сегодняшних мобильных телефонов, а максимальный превышал его в четыре раза: от 1,5 до 6 ватт на килограмм массы тела для крыс и от 2,5 до 10 ватт на килограмм для мышей. Группы крыс начинали облучать до рождения, а мышей – с пятой-шестой недели жизни.

Эксперимент над каждым животным продолжался в течение двух лет, во время которых те подвергались действию излучения по 9 часов в день с интервалами в десять минут и столько же времени продолжались перерывы.

Один из неожиданных эффектов, наблюдавшихся в исследовании, связан с продолжительностью жизни: у контрольных групп самцов крыс, не подвергавшихся воздействию излучения, она оказалась меньше, чем у экспериментальных групп. Ученые считают, что это может быть случайностью, или реальным положительным воздействием излучения за счет снижения воспаления, сопровождающего хронической нефропатией, которая развивается у крыс с возрастом.

Следовательно, опыты показали, что радиочастотное излучение способно провоцировать развитие не только опухолей сердца, но и появление раковых образований мозга и надпочечников у самцов мышей.

"Эти эксперименты на мышах и крысах проводились достаточно давно, но это мыши и крысы это не люди. Эксперименты in vivo и эксперименты, которые имеют клиническую значимость, это не одно и то же. Мы не мыши – это раз", – убеждает исполнительный директор фонда профилактики рака Илья Фоминцев.

По его словам, нужными являются исследования, которые позволили бы безошибочно перенести это и на человека.

Напомним, ранее является египетские ученые выяснили, что излучение гаджетов приводит к преждевременному старению.