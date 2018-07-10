Какую сумму британский бизнесмен вложил в Brexit-кампанию при содействии РФ: впечатляющие цифры

Худших отношений на международной арене, чем британцев с русскими, трудно придумать. Причин таких темных времен – достаточно. То бывшего шпиона и британских алкозависимых отравят, то пресс-секретарь МИД назовет политику британцев "грязной игрой". И если до этого Тереза Мэй еще колебалась, идти ли на "русскую землю" с крестовым походом, то после последнего расследования The Guardian сомнения отпали

11 – столько раз британский бизнесмен Аарон Бэнкс встречался с российским послом Яковенко во время и после Brexit.

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В течение последних двух лет Бэнкс утверждал, что виделся с послом лишь однажды за бранчем. При этом, из российского посольства пришло на фамилию Бэнкса 4 официальных приглашения. Летом 2015 года бизнесмен основал организацию Leave.EU, которая агитировала британцев за отделение от ЕС. Именно тогда, в июля 2015 года, состоялся первый визит в российское посольство.

По данным The Guardian, в кампанию Бэнкс вложил до 12 миллионов фунтов.



В кампанию Бэнкс вложил до 12 миллионов фунтов

Референдум же прошел в конце июня 2016 года, и 51,89 % британцев отдали свои голоса за отсоединение от Евросоюза.

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