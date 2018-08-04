Какую сумму Меган Маркл потратила на одежду за 2 месяца: потрясающие данные

Очаровательная Меган Маркл, которая сегодня, 4 августа, празднует 37-й день рождения, всегда выглядит элегантно и привлекательно, что подтверждают самые привередливые эксперты. Однако за свои образы она отдает немалую сумму.

Как сообщает The Daily Mail, со дня свадьбы с принцем Гарри герцогиня Сассекская успела посетить немало светских и официальных мероприятий, на которых засветила 15 роскошных образов. По подсчетам журналистов, на элегантные наряды она потратила более 200 тысяч долларов.

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В статусе герцогини Меган Маркл приняла участие в престижных событиях, в частности, скачках и Уимблдонском турнире. Кроме этого, она впервые со своим мужем совершила международную поездку, которая обошлась тоже в немалую копейку. Но, как и полагается представительнице королевской семьи, она выбирала дизайнерские вещи, которые поражали стилем и элегантностью. В частности, герцогиня Сассекская примерила наряды от Carolina Herrera, Chanel, Givenchy, Dior, Givenchy, Prada.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghan_markle) 20 Лип 2018 р. о 3:17 PDT

И хотя Меган выглядит роскошно, британцы уже начинают говорить о том, что расходы с королевской казны на наряды жены принца Гарри до конца 2018 года могут достигать миллиона долларов. Поскольку Меган Маркл завершила актерскую карьеру, ее полностью обеспечивает муж. А учитывая то, что доходы семьи Елизаветы II формируются с налогов британцев, возмущение может быть оправданным.

В то же время Кейт Миддлтон, которая является женой принца Уильяма, тратит значительно меньше. Шопинг герцогини Кембриджской за весь 2017 год стоил 155 тысяч долларов, а за 2016 – 130 тысяч долларов. Все потому, что жена принца Уильяма часто выбирает одежду в бюджетных магазинах, что делает ее еще ближе к британцам. Кроме этого, Кейт может и дважды выйти в одном и том же платье, при этом не теряя своей привлекательности.

Но несмотря на такую ​​разницу в расходах Меган Маркл все же остается народной любимицей. Ее стиль часто сравнивают с покойной принцессой Дианой, а элегантные виходы заставляют забыть британцев об их стоимости.