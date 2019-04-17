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      Какую сумму налога на недвижимость украинцы уплатили с начала года

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      Налог на недвижимость: сколько украинцы уплатили в 2019
      Налог на недвижимость: сколько украинцы уплатили в 2019 / Коллаж из соцсетей

      В Государственной фискальной службе (ДФС) подсчитали, сколько налога на недвижимое имущество украинцы уплатили с начала года.

      Свыше 107 миллионов гривен – именно столько, по данным ДФС, украинцы уже уплатили налога на недвижимость.

      Читайте также: Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем

      В 2018 украинцы заплатили рекордную сумму налога на недвижимость – 753,2 миллиона гривен.

      В каких областях насчитали больше налога на недвижимость?

      Лидерами по суммам начислений налога на недвижимое имущество являются такие регионы:

      Днепропетровская – 56 млн грн
      Киевская – 52 млн грн
      Львовская – 28 млн грн
      Донецкая – 25 млн грн
      Киев – 32 млн грн.

      Как начисляется налог на недвижимость?

      Налог на недвижимое имущество украинцы платят за так называемые "лишние" квадратные метры.

      - более 60 квадратных метров – для владельцев квартир;

      - более 120 квадратных метров – для владельцев домов;

      - более 180 метров квадратных – для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (например, если в собственности плательщика налога одновременно несколько квартир или домов или их долей).

      Ставку налога на недвижимость устанавливают местные администрации. В 2019-м эта сумма не будет превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, которая с 1 января составляет 4173 гривны.

      Физические лица должны уплатить в течение 60 дней с момента вручения им налогового уведомления.

      податки податок на нерухомість нерухомість ДФС

      Как начисляется налог на недвижимость

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      Теги: Новости недвижимости Государственная фискальная служба Налоги Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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