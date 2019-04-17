Какую сумму налога на недвижимость украинцы уплатили с начала года
В Государственной фискальной службе (ДФС) подсчитали, сколько налога на недвижимое имущество украинцы уплатили с начала года.
Свыше 107 миллионов гривен – именно столько, по данным ДФС, украинцы уже уплатили налога на недвижимость.
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В 2018 украинцы заплатили рекордную сумму налога на недвижимость – 753,2 миллиона гривен.
В каких областях насчитали больше налога на недвижимость?
Лидерами по суммам начислений налога на недвижимое имущество являются такие регионы:
Днепропетровская – 56 млн грн
Киевская – 52 млн грн
Львовская – 28 млн грн
Донецкая – 25 млн грн
Киев – 32 млн грн.
Как начисляется налог на недвижимость?
Налог на недвижимое имущество украинцы платят за так называемые "лишние" квадратные метры.
- более 60 квадратных метров – для владельцев квартир;
- более 120 квадратных метров – для владельцев домов;
- более 180 метров квадратных – для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (например, если в собственности плательщика налога одновременно несколько квартир или домов или их долей).
Ставку налога на недвижимость устанавливают местные администрации. В 2019-м эта сумма не будет превышать 1,5% от размера минимальной зарплаты, которая с 1 января составляет 4173 гривны.
Физические лица должны уплатить в течение 60 дней с момента вручения им налогового уведомления.
Как начисляется налог на недвижимость
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