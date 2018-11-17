Какую угрозу миру несет "Северный поток-2": громкое заявление Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также ставит под угрозу суверенитет стран Европы.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне, передает УНИАН.

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В частности, он сообщил, что с его украинским коллегой были обсуждены вопросы энергетической безопасности и экономических реформ.

"Мы продолжим вместе сотрудничать, чтобы остановить проект "Северный поток-2", который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины, и еще больше ставит под угрозу суверенитет европейских государств, которые зависят от российского газа", – отметил дипломат.

Напомним, ранее министр энергетики США Рик Перри отмечал, не исключено, что российский проект "Северный поток-2" заблокируют, поскольку его коммерческое использование терпит неудачу.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.