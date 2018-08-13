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Какую уличную еду категорически не стоит употреблять летом

74 Читати новину українською
Какую уличную еду категорически не стоит употреблять
Какую уличную еду категорически не стоит употреблять / newtravel.by

Уличная еда летом несет смертельную опасность – осоенно не стоит есть мясных и рыбных изделий, блюда из свежих яиц, а также сладости с кремом.

Большинство киосков с уличной едой в Украине работают без каких-либо разрешительных документов, передает "Обозреватель".

Поэтому медики рекомендуют летом крайне осторожно покупать любую еду из таких киосков. Также советуют иметь с собой сорбенты и принимать их при малейшем подозрении на отравление.

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Опасной уличная еда является из-за того, что летом летает много мух, которые садятся на разрезанные фрукты, мясо и другие не закрытые блюда. Кроме того, из-за жары продукты портятся быстрее.

А гарантии, что холодильник, в котором могут хранить пищу, исправен – никто вам не даст. Поэтому берегите свой организм и лучше не покупайте готовых блюд по дороге на работу и во время прогулки.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт Инфекция
Источник: 24 Канал
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