Какую уличную еду категорически не стоит употреблять летом

Уличная еда летом несет смертельную опасность – осоенно не стоит есть мясных и рыбных изделий, блюда из свежих яиц, а также сладости с кремом.

Большинство киосков с уличной едой в Украине работают без каких-либо разрешительных документов, передает "Обозреватель".

Поэтому медики рекомендуют летом крайне осторожно покупать любую еду из таких киосков. Также советуют иметь с собой сорбенты и принимать их при малейшем подозрении на отравление.

Читайте также: Какую опасность скрывает здоровое питание

Опасной уличная еда является из-за того, что летом летает много мух, которые садятся на разрезанные фрукты, мясо и другие не закрытые блюда. Кроме того, из-за жары продукты портятся быстрее.

А гарантии, что холодильник, в котором могут хранить пищу, исправен – никто вам не даст. Поэтому берегите свой организм и лучше не покупайте готовых блюд по дороге на работу и во время прогулки.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.