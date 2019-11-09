Какую уникальную машину показали в Днепре: фото и видео единственного в Украине бегового КрАЗа

Крокодил с танковым двигателем, едва лине единственный в Украине беговой КрАЗ. В 1992 году этот "тяжеловес" представлял страну на чемпионате Европы по трак-рейсингу. Но потом из-за нехватки денег у тогдашней власти карьера этой машины завершилась, но через 27 лет ее разработчик открыл второе дыхание.

КрАЗ почти три десятилетия назад произвел настоящий фурор на чемпионате Европы по трак-рейсингу в Германии. Привез его туда Владимир, который и разработал уникальный транспорт с нуля. За основу взял части КрАЗа, а под капот спрятал двигатель от танка.

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"Идея в том, чтобы все комплектующие, которые мы могли поставить на этот автомобиль, были украинскими", – пояснил разработчик бегового КрАЗа Владимир Гавриленко.

Впрочем часть деталей была немецкого происхождения – например, тормоза. "Все запчасти, которые он купил, весом примерно 300 килограммов, были погружены в Б\У бус "Опель". И он на нем поехал к себе на завод собирать в дальнейшем КрАаЗ", – рассказал директор Днепровского музея ретро-техники Михаил Пудников.



Беговой КрАЗ

На продолжение гоночной карьеры после победы машины у тогдашней власти не хватило денег. Поэтому почти все время своей жизни машина просто стояла в мастерской разработчика. И три года назад Владимир начал самостоятельно реставрировать "Крокодила" – так он называет свое творение. И за это время машина уже выезжала на два чемпионата.



КрАЗ в музее

А теперь КрАЗ доставили для выставки в музее ретротехники. Сейчас в планах разработчика установить настоящий рекорд скорости. Ведь Владимир говорит: машина способна достичь 300 км/ч, а если мотору добавить мощности, то и значительно больше.