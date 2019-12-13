Какую зарплату за ноябрь получили Зеленский, Богдан и заместители

Президент Украины Владимир Зеленский получил за ноябрь такую же зарплату, как и за октябрь – 28 тысяч гривен. В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и отдельные его заместители получили большие зарплаты.

При этом премий или надбавок в октябре и ноябре у Зеленского не было, свидетельствует ответ Государственного управления делами на запрос "Украинской правды".

Читайте также: Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, – министр Малюська

Зарплата Андрея Богдана: в октябре – 39 тысяч 258 гривен, в ноябре – 46 тысяч 21 гривна. Премий или иных надбавок не было.

Зарплата первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова: в октябре – 20 тысяч 117 гривен, в ноябре – 19 тысяч 591 гривна. Премий или иных надбавок не было.

Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Юрия Костюка: в октябре – 22 тысячи 427 гривен (в том числе премия 3 тысячи 477 грн), в ноябре – 35 тысяч 149 гривен (в том числе премия 3 тысяч 857 гривен).

Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко: в октябре – 19 тысяч 593 гривны, в ноябре – 36 тысяч 128 гривен. Премий или иных надбавок не было.

Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова: в октябре – 30 тысяч 927 гривен (в том числе премия 4 тысячи 295 гривен), в ноябре – 37 тысяч 273 гривны (в том числе премия 4 тысячи 500 гривен).

Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы: в октябре – 37 тысяч 7 гривен (в том числе премия 2 тысячи 454 гривны), в ноябре – 46 тысяч 451 гривна (в том числе премия 3 тысячи 428 гривен).

Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Анны Коваленко: в октябре – 34 тысячи 828 гривен (в том числе премия 4 тысячи 295 гривен), в ноябре – 38 тысяч 23 гривны (в том числе премия 4 тысячи 500 гривен).

К теме зарплат: Имею 18 тысяч, хватает только на такси, – Милованов пожаловался на маленькую министерскую зарплату

Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив: в октябре – 17 тысяч 682 гривны (в том числе премия 2 тысячи 659 гривен), в ноябре – 35 тысяч 923 гривен (в том числе премия 4 тысячи 285 гривен).



Статистика роста зарплат в Украине с 2013 до 2019 года / Инфографика 24 канала