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      Какую зарплату за ноябрь получили Зеленский, Богдан и заместители

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      Зарплаты Зеленского и Богдана за ноябрь отличаются суммами / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский получил за ноябрь такую же зарплату, как и за октябрь – 28 тысяч гривен. В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и отдельные его заместители получили большие зарплаты.

      При этом премий или надбавок в октябре и ноябре у Зеленского не было, свидетельствует ответ Государственного управления делами на запрос "Украинской правды".

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      Зарплата Андрея Богдана: в октябре – 39 тысяч 258 гривен, в ноябре – 46 тысяч 21 гривна. Премий или иных надбавок не было.

      Зарплата первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова: в октябре – 20 тысяч 117 гривен, в ноябре – 19 тысяч 591 гривна. Премий или иных надбавок не было.

      Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Юрия Костюка: в октябре – 22 тысячи 427 гривен (в том числе премия 3 тысячи 477 грн), в ноябре – 35 тысяч 149 гривен (в том числе премия 3 тысяч 857 гривен).

      Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко: в октябре – 19 тысяч 593 гривны, в ноябре – 36 тысяч 128 гривен. Премий или иных надбавок не было.

      Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова: в октябре – 30 тысяч 927 гривен (в том числе премия 4 тысячи 295 гривен), в ноябре – 37 тысяч 273 гривны (в том числе премия 4 тысячи 500 гривен).

      Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы: в октябре – 37 тысяч 7 гривен (в том числе премия 2 тысячи 454 гривны), в ноябре – 46 тысяч 451 гривна (в том числе премия 3 тысячи 428 гривен).

      Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Анны Коваленко: в октябре – 34 тысячи 828 гривен (в том числе премия 4 тысячи 295 гривен), в ноябре – 38 тысяч 23 гривны (в том числе премия 4 тысячи 500 гривен).

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      Зарплата заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив: в октябре – 17 тысяч 682 гривны (в том числе премия 2 тысячи 659 гривен), в ноябре – 35 тысяч 923 гривен (в том числе премия 4 тысячи 285 гривен).

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      Статистика роста зарплат в Украине с 2013 до 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Деньги Офіс Президента Андрей Богдан Зарплата
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