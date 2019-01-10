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      Календарь матчей украинских клубов на зимних сборах: даты и соперники

      3 Читати новину українською
      Календарь товарищеских матчей клубов УПЛ на зимних сборах
      Календарь товарищеских матчей клубов УПЛ на зимних сборах

      Зимнюю паузу в чемпионате украинские клубы заполняют зарубежными сборами, где играют спарринги. Обычно клубы отправляются в Турцию, где погода и инфраструктура позволяет нормально готовиться ко второй половине сезона. Там же есть и большой выбор соперников.

      Стоит отметить, что не все команды УПЛ определились с соперниками на сборах. Только шесть клубов имеют список спаррингов. При этом что луганская "Заря" уже договорилась о семи из восьми матчей. В то время как "Шахтер" проведет только две игры на первом сборе.

      Читайте также: Трансферы украинских клубов 2019 года

      16 января

      Ворскла – Клуж (Румыния)

      19 января

      Динамо – Бохум (Германия)
      Ворскла – Университатя (Румыния)

      22 января

      Шахтер – Хайдук (Хорватия)

      23 января

      Динамо – Стяуа (Румыния)
      Ворскла – Пахтакор (Узбекистан)

      24 января

      Карпаты – Септември (Болгария)
      Заря – Лиепая (Латвия)

      26 января

      Шахтер – Карабах (Азербайджан)
      Александрия – Ботев (Болгария)
      Динамо – Спарта (Чехия)

      27 января

      Заря – Вождовац (Сербия)
      Ворскла – Младость (Сербия)
      Карпаты – Ружомберок (Словакия)

      28 января

      Александрия – Арка (Польша)

      30 января

      Карпаты – Ягеллония (Польша)
      Заря – соперник уточняется
      Александрия – Черно море (Болгария)

      1 февраля

      Александрия – Пюник (Армения)

      2 февраля

      Карпаты – Напредак (Сербия)
      Александрия – Вардар (Македония)
      Заря – Пяст (Польша)

      9 февраля

      Заря – Локомотив (Узбекистан)

      12 февраля

      Заря – Кальмар (Швеция)

      16 февраля

      Заря – Шахтер (Казахстан)

      19 февраля

      Заря – Динамо (Грузия)

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      Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ Шахтер ФК Ворскла ФК Карпаты ФК Александрия ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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