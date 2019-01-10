Календарь матчей украинских клубов на зимних сборах: даты и соперники

Зимнюю паузу в чемпионате украинские клубы заполняют зарубежными сборами, где играют спарринги. Обычно клубы отправляются в Турцию, где погода и инфраструктура позволяет нормально готовиться ко второй половине сезона. Там же есть и большой выбор соперников.

Стоит отметить, что не все команды УПЛ определились с соперниками на сборах. Только шесть клубов имеют список спаррингов. При этом что луганская "Заря" уже договорилась о семи из восьми матчей. В то время как "Шахтер" проведет только две игры на первом сборе.

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16 января

Ворскла – Клуж (Румыния)

19 января

Динамо – Бохум (Германия)

Ворскла – Университатя (Румыния)

22 января

Шахтер – Хайдук (Хорватия)

23 января

Динамо – Стяуа (Румыния)

Ворскла – Пахтакор (Узбекистан)

24 января

Карпаты – Септември (Болгария)

Заря – Лиепая (Латвия)

26 января

Шахтер – Карабах (Азербайджан)

Александрия – Ботев (Болгария)

Динамо – Спарта (Чехия)

27 января

Заря – Вождовац (Сербия)

Ворскла – Младость (Сербия)

Карпаты – Ружомберок (Словакия)

28 января

Александрия – Арка (Польша)

30 января

Карпаты – Ягеллония (Польша)

Заря – соперник уточняется

Александрия – Черно море (Болгария)

1 февраля

Александрия – Пюник (Армения)

2 февраля

Карпаты – Напредак (Сербия)

Александрия – Вардар (Македония)

Заря – Пяст (Польша)

9 февраля

Заря – Локомотив (Узбекистан)

12 февраля

Заря – Кальмар (Швеция)

16 февраля

Заря – Шахтер (Казахстан)

19 февраля

Заря – Динамо (Грузия)

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