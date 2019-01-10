Календарь матчей украинских клубов на зимних сборах: даты и соперники
Зимнюю паузу в чемпионате украинские клубы заполняют зарубежными сборами, где играют спарринги. Обычно клубы отправляются в Турцию, где погода и инфраструктура позволяет нормально готовиться ко второй половине сезона. Там же есть и большой выбор соперников.
Стоит отметить, что не все команды УПЛ определились с соперниками на сборах. Только шесть клубов имеют список спаррингов. При этом что луганская "Заря" уже договорилась о семи из восьми матчей. В то время как "Шахтер" проведет только две игры на первом сборе.
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16 января
Ворскла – Клуж (Румыния)
19 января
Динамо – Бохум (Германия)
Ворскла – Университатя (Румыния)
22 января
Шахтер – Хайдук (Хорватия)
23 января
Динамо – Стяуа (Румыния)
Ворскла – Пахтакор (Узбекистан)
24 января
Карпаты – Септември (Болгария)
Заря – Лиепая (Латвия)
26 января
Шахтер – Карабах (Азербайджан)
Александрия – Ботев (Болгария)
Динамо – Спарта (Чехия)
27 января
Заря – Вождовац (Сербия)
Ворскла – Младость (Сербия)
Карпаты – Ружомберок (Словакия)
28 января
Александрия – Арка (Польша)
30 января
Карпаты – Ягеллония (Польша)
Заря – соперник уточняется
Александрия – Черно море (Болгария)
1 февраля
Александрия – Пюник (Армения)
2 февраля
Карпаты – Напредак (Сербия)
Александрия – Вардар (Македония)
Заря – Пяст (Польша)
9 февраля
Заря – Локомотив (Узбекистан)
12 февраля
Заря – Кальмар (Швеция)
16 февраля
Заря – Шахтер (Казахстан)
19 февраля
Заря – Динамо (Грузия)