Когда нужно делать прививки ребенку: календарь

Невакцинированным детям запретили посещать детские сады. Такой радикальный указ издали Министерство образования и науки совместно с Минздравом. Таким образом вакцинация стала обязательной на государственном уровне.

К таким действиям ведомства прибегли из-за напряженной эпидемической ситуации с инфекционными болезнями в течение последних 5 лет.

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Согласно календаря прививок, который опубликовал Минздрав детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй.

Также в Минздраве рекомндуют проводить ревакцинацию каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.

Вакцины от 10 опасных болезней – гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство, поэтому прививку можно сделать в поликлинике вашего города.

Календарь профилактических прививок

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Указ Минздрава о вакцинах – видео

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