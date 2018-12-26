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      Когда нужно делать прививки ребенку: календарь

      1754 Читати новину українською
      Когда нужно делать прививки
      Когда нужно делать прививки / healthline.com

      Невакцинированным детям запретили посещать детские сады. Такой радикальный указ издали Министерство образования и науки совместно с Минздравом. Таким образом вакцинация стала обязательной на государственном уровне.

      К таким действиям ведомства прибегли из-за напряженной эпидемической ситуации с инфекционными болезнями в течение последних 5 лет.

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      Согласно календаря прививок, который опубликовал Минздрав детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

      Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй.

      Также в Минздраве рекомндуют проводить ревакцинацию каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.

      Вакцины от 10 опасных болезней – гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство, поэтому прививку можно сделать в поликлинике вашего города.

      Календар профілактичних щепленьКалендарь профилактических прививок

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      Указ Минздрава о вакцинах – видео

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Здоровье Дети Министерство здравоохранения Украины Медицина Вакцина
      Источник: 24 канал
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