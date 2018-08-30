Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов: даты поединков и соперники

После жеребьевки Лиги чемпионов, где были определены соперники "Шахтера", опубликовали и календарь матчей украинского клуба в ЛЧ. Первый матч "горняки" сыграют дома против "Хоффенхайма".

Напомним, "Шахтер" попал в группу F, где соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм". Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы 1-й тур. 19 сентября, 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм"

2-й тур. 2 октября, 22:00. "Лион" – "Шахтер"

3-й тур. 23 октября, 22:00. "Шахтер" - "Манчестер Сити"

4-й тур. 7 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" – "Шахтер"

5-й тур. 27 ноября, 22:00. "Хоффенхайм" – "Шахтер"

6-й тур. 12 января, 22:00. "Шахтер" – "Лион" Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24