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"Ворскла" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники

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"Ворскла" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники
"Ворскла" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники / ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" узнала имена соперников в Лиге Европы, а также когда сыграет с ними.

Полтавчане шли из четвертой корзины, поэтому попали в группу E. Ее соперниками стали английский "Арсенал", поргугальский "Спортинг" и азербайджанский "Карабах.

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Первый матч команда Василия Сачко проведет на выезде – в Лондоне против "Арсенала". Первый тур стартует 20 сентября. "Ворскла" завершит групповой этап 13 декабря выездным матчем против "Спортинга".

Полное расписание матчей "Ворсклы" в групповом этапе Лиги Европы

1-й тур – 20 сентября (22:00)
"Арсенал" – "Ворскла"

2-й тур – 4 октября (20:00)
"Ворскла" – "Спортинг"

3-й тур – 25 октября (20:00)
"Карабах" – "Ворскла"

4-й тур – 8 ноября (22:00)
"Ворскла" – "Карабах"

5-й тур – 29 ноября (20:00)
"Ворскла" – "Арсенал"

6-й тур – 13 декабря (22:00)
"Спортинг" – "Ворскла"

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Теги: Новости спорта Футбол Лига Европы ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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