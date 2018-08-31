"Ворскла" в Лиге Европы: календарь матчей и соперники
Полтавская "Ворскла" узнала имена соперников в Лиге Европы, а также когда сыграет с ними.
Полтавчане шли из четвертой корзины, поэтому попали в группу E. Ее соперниками стали английский "Арсенал", поргугальский "Спортинг" и азербайджанский "Карабах.
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Первый матч команда Василия Сачко проведет на выезде – в Лондоне против "Арсенала". Первый тур стартует 20 сентября. "Ворскла" завершит групповой этап 13 декабря выездным матчем против "Спортинга".
Полное расписание матчей "Ворсклы" в групповом этапе Лиги Европы
1-й тур – 20 сентября (22:00)
"Арсенал" – "Ворскла"
2-й тур – 4 октября (20:00)
"Ворскла" – "Спортинг"
3-й тур – 25 октября (20:00)
"Карабах" – "Ворскла"
4-й тур – 8 ноября (22:00)
"Ворскла" – "Карабах"
5-й тур – 29 ноября (20:00)
"Ворскла" – "Арсенал"
6-й тур – 13 декабря (22:00)
"Спортинг" – "Ворскла"
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