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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Калинина вылетела из квалификации Roland Garros

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Ангелина Калинина
Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пройти квалификацию Roland Garros, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

На игру теннисистки потратили больше двух часов, сыграв все три сета. Украинка проиграла две свои стартовые подачи. Однако сумела забрать одну у соперницы. При счете 2:3 в пользу Крейчиковой, Калинина сумела собраться и забрать все следующие шесть геймов, выиграв первый сет.

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Между тем представительница Чехии во втором сете повела 3:0, когда забрала подачу украинки. Отыграть отставание Калининой так и не удалось.

В решающем сете все решили две подачи украинки, которые она не сумела выиграть. На третьей подаче украинки Крейчикова со второй попытки осуществила брейк-пойнт. А на последней подаче чешка это сделала со второй попытки, выиграв матч. Именно она сыграет в финале квалификации Roland Garros

Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

Напомним, до этого в квалификации Roland Garros поражение потерпела Марта Костюк.

 

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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