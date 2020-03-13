Из-за коронавируса в Черновцах закрыли "Калиновский рынок" – один из крупнейших в стране

С 14 марта один из крупнейших рынков в Украине "Калиновский" будет закрытым. Будет работать на черновицком рынке только один сектор с продуктами.

Продлится карантин на "Калиновском рынке" как минимум до 3 апреля, то есть в пределах общенационального ограничения, которое принял Кабмин. Решение закрыть рынок приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Решили, что на рынке не будут закрывать только продуктовый сектор. Также закроют частный рынок "Добробут", расположенный на территории"Калиновского".

Что известно о Калиновском рынке?Этот торговый комплекс является коммунальным предприятием и занимает площадь более 35 гектаров. Он в значительной мере формирует бюджет города и является местом работы для тысяч жителей Черновицкой области.



"Калиновский" рынок входит в список крупнейших в Украине и считается крупнейшим в Западной Украине. Хоть рынок почти вдвое меньше харьковского "Барабашово" и одесского "7 километра".

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