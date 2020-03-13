Из-за коронавируса в Черновцах закрыли "Калиновский рынок" – один из крупнейших в стране
С 14 марта один из крупнейших рынков в Украине "Калиновский" будет закрытым. Будет работать на черновицком рынке только один сектор с продуктами.
Продлится карантин на "Калиновском рынке" как минимум до 3 апреля, то есть в пределах общенационального ограничения, которое принял Кабмин. Решение закрыть рынок приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Решили, что на рынке не будут закрывать только продуктовый сектор. Также закроют частный рынок "Добробут", расположенный на территории"Калиновского".
Что известно о Калиновском рынке?Этот торговый комплекс является коммунальным предприятием и занимает площадь более 35 гектаров. Он в значительной мере формирует бюджет города и является местом работы для тысяч жителей Черновицкой области.
"Калиновский" рынок входит в список крупнейших в Украине и считается крупнейшим в Западной Украине. Хоть рынок почти вдвое меньше харьковского "Барабашово" и одесского "7 километра".
Карантин из-за коронавируса в Черновцах: главное
- Первый случай зафиксировали 3 марта: заболел мужчина, вернувшийся из поездки по Италии. Тогда в городе впервые в Украине ввели карантин: закрыли школы и отменили массовые мероприятия.
- Во второй раз коронавирус подтвердили 12 марта: больной также мужчина, но заразился он не напрямую, а от женщины, которая вернулась из Италии. Сейчас женщина на обсервации, но не имеет симптомов заболевания.
- На коронавирус проверят всех, кто контактировал с больным. Тесты пройдут и жители его села.
- Карантин в Черновцах будет проходить жестче, чем в других областях: он распространится и на крупные торговые центры, спортивные комплексы.
- В городе выделили больницу, которая при необходимости будет принимать больных: ее дооборудуют современной техникой.