14:05
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 марта
      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:20, 12 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Из-за коронавируса в Черновцах закрыли "Калиновский рынок" – один из крупнейших в стране

      - Читати новину українською

      С 14 марта один из крупнейших рынков в Украине "Калиновский" будет закрытым. Будет работать на черновицком рынке только один сектор с продуктами.

      Продлится карантин на "Калиновском рынке" как минимум до 3 апреля, то есть в пределах общенационального ограничения, которое принял Кабмин. Решение закрыть рынок приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

      К теме В Черновцах усиливают карантин: ограничат работу торговых центров и спорткомплексов

      Решили, что на рынке не будут закрывать только продуктовый сектор. Также закроют частный рынок "Добробут", расположенный на территории"Калиновского".

      Что известно о Калиновском рынке?Этот торговый комплекс является коммунальным предприятием и занимает площадь более 35 гектаров. Он в значительной мере формирует бюджет города и является местом работы для тысяч жителей Черновицкой области.

      "Калиновский" рынок входит в список крупнейших в Украине и считается крупнейшим в Западной Украине. Хоть рынок почти вдвое меньше харьковского "Барабашово" и одесского "7 километра".

      Карантин из-за коронавируса в Черновцах: главное

      • Первый случай зафиксировали 3 марта: заболел мужчина, вернувшийся из поездки по Италии. Тогда в городе впервые в Украине ввели карантин: закрыли школы и отменили массовые мероприятия.
      • Во второй раз коронавирус подтвердили 12 марта: больной также мужчина, но заразился он не напрямую, а от женщины, которая вернулась из Италии. Сейчас женщина на обсервации, но не имеет симптомов заболевания.
      • На коронавирус проверят всех, кто контактировал с больным. Тесты пройдут и жители его села.
      • Карантин в Черновцах будет проходить жестче, чем в других областях: он распространится и на крупные торговые центры, спортивные комплексы.
      • В городе выделили больницу, которая при необходимости будет принимать больных: ее дооборудуют современной техникой.
      Участники Евровидения-2020: с какими песнями выступят конкурсанты
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Торговля Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости Черновцов Здоровье Компании и рынки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:55 Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сегодня , 13:00 Увеличение полномочий СБУ: какую реформу предлагает Зеленский
      Віталій Шабунін
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      сегодня , 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
      Євгенія Мазур
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук