За умисне зараження – 20 років тюрми: у Камбоджі ухвалили закон про COVID-19
Парламент Камбоджі ухвалив закон, метою якого є стримування пандемії коронавірусу. Документ передбачає до 20 років ув'язнення за умисне порушення правил боротьби з інфекцією.
Источник:The Guardian
Відповідний законопроєкт отримав одностайну підтримку парламенту. Усі депутати азійської країни проголосували "за".
Читайте також Географія коронавірусу розширюється: спалахи хвороби зафіксували у Камбоджі та на Шрі-Ланці
За умисне зараження коронавірусом – 20 років тюрми
Згідно із законом, громадянам, які порушили карантинні норми, загрожує до 3 років позбавлення волі.
Водночас особам, які є членами груп, що умисне розповсюджують COVID-19, світить 20-річний тюремний термін.
У МОЗ Камбоджі позитивно оцінили закон
Міністр охорони здоров'я Камбоджі Мам Бунхенг назвав закон "міцною правовою основою уряду щодо захисту життя та здоров'я населення".
Ситуація з COVID-19 у Камбоджі: що відомо
- Згідно з даними уряду Камбоджі, станом на 5 березня 2021 року в країні на коронавірус захворіли 932 особи.
- Одужали від смертельної інфекції 489 громадян.
- Інформації про померлих від ускладнень COVID-19 уряд не надає.
Поделиться новостью