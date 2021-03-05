Парламент Камбоджі ухвалив закон, метою якого є стримування пандемії коронавірусу. Документ передбачає до 20 років ув'язнення за умисне порушення правил боротьби з інфекцією.

Відповідний законопроєкт отримав одностайну підтримку парламенту. Усі депутати азійської країни проголосували "за". Читайте також Географія коронавірусу розширюється: спалахи хвороби зафіксували у Камбоджі та на Шрі-Ланці За умисне зараження коронавірусом – 20 років тюрми Згідно із законом, громадянам, які порушили карантинні норми, загрожує до 3 років позбавлення волі. Водночас особам, які є членами груп, що умисне розповсюджують COVID-19, світить 20-річний тюремний термін. У МОЗ Камбоджі позитивно оцінили закон Міністр охорони здоров'я Камбоджі Мам Бунхенг назвав закон "міцною правовою основою уряду щодо захисту життя та здоров'я населення". Зверніть увагу! Кількість випадків зараження коронавірусом у Камбоджі почала стрімко зростати у лютому 2021 року. Ситуація з COVID-19 у Камбоджі: що відомо Згідно з даними уряду Камбоджі, станом на 5 березня 2021 року в країні на коронавірус захворіли 932 особи.

Одужали від смертельної інфекції 489 громадян.

Інформації про померлих від ускладнень COVID-19 уряд не надає.