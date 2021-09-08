В мэрии запланировали не только открытие сквера и парка, а даже запустить новый троллейбусный маршрут. Кроме этого, в городе появится новый музей одного из величайших авангардистов.

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Два новых сквера

На Слобожанском проспекте готовятся открыть новый сквер со спортивной площадкой. Там будут не только обычные лавочки, но и вполне оригинальные решения. В частности, в сквере повесили гамаки, а также поставили 2 больших каменных кресла.

Что касается детской площадки, то на ней большинство конструкций сделаны из дерева, которое не покрывали краской. Там есть нетипичные подвесные качели и другие конструкции. Кроме этого, сделали и спортивную зону.

Новый сквер на Слобожанском проспекте / Фото "Стройинвест"

Обновят маршрут троллейбуса

В городе планируют открыть и обновленный троллейбусный маршрут №12. Он должен соединить жилой массив "Победа-5" с центром города.

Маршрут будет пролегать по проспекту Героев – от бульвара Славы до переулка Добровольцев. В обратном направлении транспорт будет двигаться к улице Космической.



Троллейбус на улицах Днепра / Фото Википедии

Музей классика 20 века

Кроме пространств для отдыха сделают шаг и в культурном развитии днепрян. "Открытый" сообщает, что до 11 сентября начнет работать музей известного художника и скульптора Вадима Сидура. Он будет расположен в помещении Мариинской гимназии на Троицкой площади.

Этот мужчина родился в 1924 году в тогдашнем Екатеринославе (старое название Днепра). Он еще при жизни был известным художником, скульптором и авангардистом. Кроме этого, он отличился как поэт и прозаик. Однако из-за жесткой цензуры чаще всего публиковался на Западе и в самиздате.



Портрет Вадима Сидура / Фото gorod.dp.ua