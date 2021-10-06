Бессознательных подростков увидел случайно патрульный в день выходного. Случилось этом 4 октября вечером.

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Не реагировали и почти не дышали

Патрульный ехал по делам со своей женой. Вдруг по дороге он заметил двух девушек, лежащих без сознания прямо на земле. Полицейский быстро среагировал и бросился помогать подросткам.

Одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание. Всего – один вдох за 25 секунд. К тому же зрачки детей не реагировали на свет.

Употребляли наркотики