В Каменском двое детей чуть не умерли из-за отравления наркотиками
6 октября 2021 , 17:40Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Днепропетровщины
На Никопольской в Каменском две девушки лежали посреди улицы без сознания. По словам сверстников, подростки употребляли наркотики. К счастью, им помог полицейский.
Бессознательных подростков увидел случайно патрульный в день выходного. Случилось этом 4 октября вечером.
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Не реагировали и почти не дышали
Патрульный ехал по делам со своей женой. Вдруг по дороге он заметил двух девушек, лежащих без сознания прямо на земле. Полицейский быстро среагировал и бросился помогать подросткам.
Одна из несовершеннолетних имела слабое дыхание. Всего – один вдох за 25 секунд. К тому же зрачки детей не реагировали на свет.
Употребляли наркотики
- Инспектор вызвал скорую помощь и, взяв мобильный одной из девушек, позвонил их родителям.
- Скорая забрала девушек в бессознательном состоянии в больницу.
- Сверстники-очевидцы рассказали, что, вероятно, подростки употребляли наркотические вещества.
- О состоянии детей после госпитализации не сообщается.