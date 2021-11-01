В Каменском мужчина дерзко разбил авто полиции: перед этим прятался в засаде

В Каменском Днепропетровской области мужчина разбил окна полицейского авто и пробил в нем колеса. Перед этим злоумышленник прятался за домом и ждал приезда правоохранителей.

Снова спрятаться злоумышленнику не удалось. Его задержали и вскоре могут привлечь к уголовной ответственности.

Недавно пьяный Львовский реабилитолог разбил 4 полицейских авто и помочился под отделом



Одно из разбитых окон / Фото Нацполиции

Был пьян и вел себя агрессивно

Очевидцы рассказали правоохранителям, что этот мужчина был пьян и пришел к бывшей жене в 21:30. Поскольку он был агрессивен, женщина позвонила в полицию.

В этот момент пьяный просто выбежал из подъезда и спрятался в засаде. Когда полицейские зашли в подъезд, злоумышленник подошел к их автомобилю и повредил его.



Пробитое колесо полицейских / Фото Нацполиции

После этого он сразу скрылся с места происшествия. Однако уже через полчаса 38-летнего пьяного дебошира поймали.

Что грозит за такое преступление

Следователи открыли производство по статье о хулиганстве. Она предусматривает различные варианты наказания:

штраф от 8 500 до 17 000 гривен;

арест на срок до шести месяцев;

или даже 5 лет заключения.

Другой "интересный" визит бывшего

В Харькове 26 октября ветеран ООС пришел к бывшей девушке, чтобы восстановить отношения. Однако это не удалось, и он вытащил боевую гранату.

Поскольку злоумышленник удерживал заложников, пришлось вызвать отряд специального реагирования. Силовики задержали бывшего служащего и передали следователям.