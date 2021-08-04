О массовом отравлении в Госпродпотребслужбу Днепра сообщили из Каменского центра болезней Минздрава Украины. Результаты исследования опубликовали 2 августа.
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Холодильники не работали
- По результатам экспертизы обнаружили, что в некоторых киосках нет проточной холодной и горячей воды. Также – отсутствует канализация.
- Работники, которые готовят шаурму, не имеют медицинских книжек и не проходят медосмотр.
- Все продукты хранили в плохих условиях, в частности на полу.
- Холодильники просто не работали.
В Днепре в киоске люди массово отравились шаурмой / Фото Госпродпотребслужбы Днепропетровщины
Как накажут владельца
Как следствие, киоски закрыли на 10 дней. Оператору рынка, где они расположены, сказали исправить ошибки и составили протокол.
Мужчина должен уплатить штраф за несоблюдение правил хранения продуктов – 36 тысяч гривен. Сейчас продолжается расследование.