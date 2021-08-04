Продукты лежали на полу: люди массово отравились шаурмой под Днепром

В Каменском на Днепропетровщине у многих людей обнаружили острую кишечную инфекцию. Накануне они ели шаурму в местных киосках. Госпродпотребслужба провела анализы и нашла магазины, в которых продавали вредную пищу.

О массовом отравлении в Госпродпотребслужбу Днепра сообщили из Каменского центра болезней Минздрава Украины. Результаты исследования опубликовали 2 августа.

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Холодильники не работали

По результатам экспертизы обнаружили, что в некоторых киосках нет проточной холодной и горячей воды. Также – отсутствует канализация.

Работники, которые готовят шаурму, не имеют медицинских книжек и не проходят медосмотр.

Все продукты хранили в плохих условиях, в частности на полу.

Холодильники просто не работали.



В Днепре в киоске люди массово отравились шаурмой / Фото Госпродпотребслужбы Днепропетровщины

Как накажут владельца

Как следствие, киоски закрыли на 10 дней. Оператору рынка, где они расположены, сказали исправить ошибки и составили протокол.

Мужчина должен уплатить штраф за несоблюдение правил хранения продуктов – 36 тысяч гривен. Сейчас продолжается расследование.

Недавно в Ивано-Франковске произошел похожий случай. В детском лагере начали массово травиться дети. В больницу попали 17 человек. У них диагностировали острый гастроэнтерит.



Что делать при пищевом отравлении / Инфографика 24 канала