Под Днепром мужчина 5 лет насиловал своих 3 детей
Источник:24 канал
В Каменском Днепропетровской области 44-летний мужчина насиловал своих троих детей. Об этом в полицию сообщила бывшая жена злоумышленника. Сейчас идет расследование.
Об этом стало известно 3 августа. Информацию журналистам предоставила инспектор Каменского отдела полиции.
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Открыли уголовное производство
Мужчина насиловал троих детей: в возрасте 12, 14 и 17 лет. Отец вступал с ними в половую связь естественным и неестественным путем около 5 лет (начиная с 2016 года).
Злоумышленнику объявили подозрение за изнасилование детей в возрасте до 14 лет. Статья предусматривает лишение свободы на срок 10-15 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование и судебно-медицинская экспертиза. Мужчина отказывается комментировать ситуацию.
Последние случаи изнасилования несовершеннолетних
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