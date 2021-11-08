В Каменском женщина бросилась под авто, когда гуляла с мужем

Под Днепром женщина решила покончить с собой после разговора с мужем. По словам очевидцев, он сообщил жене, что хочет развестись. Женщина легла на дорогу и ее насмерть переехало авто.

Инцидент, произошедший в ночь с 5 на 6 ноября, попал в объектив одной из установленных неподалеку камер. В сети впоследствии опубликовали это видео. Полиция официально не подтвердила факт несчастного случая.

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Отчаяние из-за развода

Разговор мужа с женой привел к ужасным последствиям. Как рассказывают свидетели, пара гуляла на мосту через Днепр. Впоследствии они поссорились, потому что мужчина заявил женщине, что намерен разводиться.

Она, в свою очередь, отметила, что жизнь ей теперь не нужна. Тогда женщина легла прямо посреди проезжей части и впоследствии ее переехало авто. Погибшая, наверное, настолько была расстроена, что не думала о трагических последствиях. Женщина умерла на месте.

Медики, прибывшие на место инцидента по вызову, лишь констатировали смерть. На видео слышны крики женщины во время ссоры и ужасное отчаяние мужчины, который кричит: "Ну как?".

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