Если бы рядом не было людей, женщина могла бы попасть в провал полностью. Происшествие случилось на улице Москворецкой прямо на трамвайной остановке возле ЦУМа в четверг, 3 июня.
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Детали инцидента в Каменском
По словам очевидцев, женщина переходила дорогу. Однако, как только наступила на бордюр, провалилась под землю в яму.
Благодаря людям, которые проходили мимо, потерпевшей не дали упасть в яму полностью. На место происшествия сразу приехали медики. Пострадавшую госпитализировали.
Сейчас состояние женщины остается неизвестным. Причину образования ямы под тротуарной плиткой устанавливают компетентные службы.
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