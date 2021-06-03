Провалилась под землю: в Каменском женщина упала в яму прямо на трамвайной остановке

В городе Каменское Днепропетровской области женщина провалилась под тротуарную плитку. На этом месте образовалась большая яма, пострадавшая попала в ловушку по пояс.

Если бы рядом не было людей, женщина могла бы попасть в провал полностью. Происшествие случилось на улице Москворецкой прямо на трамвайной остановке возле ЦУМа в четверг, 3 июня.

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Детали инцидента в Каменском

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу. Однако, как только наступила на бордюр, провалилась под землю в яму.

Благодаря людям, которые проходили мимо, потерпевшей не дали упасть в яму полностью. На место происшествия сразу приехали медики. Пострадавшую госпитализировали.

Сейчас состояние женщины остается неизвестным. Причину образования ямы под тротуарной плиткой устанавливают компетентные службы.

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