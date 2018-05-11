Камера с искусственным интеллектом от Xiaomi уже в продаже: цена удивляет доступностью
"Умная" камера Xiaomo AI Camera, которую компания Xiaomi представила в марте, уже доступна для покупки. Цена камеры приятно удивляет – 399 юаней (1600 гривен).
Об этом пишет prostotech.com.
Камера имеет поддержку искусственного интеллекта, поэтому аппарат может распознавать лица людей. Также можно использовать различные улучшения, которые выравнивают тон и скрывают недостатки кожи.
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Главная "фишка" Xiaomo AI Camera – умение распознавать жесты. Также камера подвижна, следовательно мобильная. Она имеет специальные магниты (3300 G), с помощью которых ее можно крепить к различным поверхностям.
Гаджет работает на 4-ядерном процессоре ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,35 ГГц. Также есть батарея емкостью 910 мАч.
Камера имеет датчик на 13 МП с f / 2.2 и углом обзора – 76 градусов. Камера также имеет поддержку фазового автофокуса. Xiaomo AI Camera имеет 8-ГБ хранилище и слот для microSD (до 32 ГБ).
Камера может делать съемку видео с разрешением HD (720p со скоростью 30 кадров в секунду). Устройство поддерживает Wi-Fi, поэтому его можно синхронизировать со смартфоном.
Xiaomo AI Camera
Xiaomo AI Camera имеет поддержку искусственного интеллекта