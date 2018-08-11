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Камера Sony RX100 VI появилась в продаже в Украине: сколько надо заплатить за новинку

23 Читати новину українською
Sony RX100 VI поступила в продажу в Украине
Sony RX100 VI поступила в продажу в Украине / tehnot.com

Новая камера Sony RX100 VI поступила в продажу в Украине. Цена на устройство начинается от 36 тысяч гривен.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Sony RX100 VI получила 20,1-мегапиксельную многослойную Exmor RS CMOS матрицу с диагональю 1 дюйм и чипом памяти DRAM. Она также имеет систему быстрого гибридного автофокуса с 315 точками фазового автофокуса на матрице, которая способна фокусировать изображение за 0,03 секунды. Это, кстати, является самой быстрой в мире автофокусировкой для камер с 1-дюймовой матрицей.

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Sony RX100 VI может проводить съемку со скоростью до 24 к / с при полном разрешении с непрерывным автофокусом и создавать 4K-видео с полным считыванием без объединения пикселей.

Sony RX100 VI

Sony RX100 VI получила самую быструю автофокусировку среди конкурентов

Объектив ZEISS Vario-Sonnar T 24-200 ММI F2,8 - F4,5 объединил возможности двух диапазонов фокусных расстояний: 24-70 мм и 70-200 мм. Этого удалось достичь благодаря конструкции объектива, в которой использованы два асферических элемента из ED-стекла и восемь асферических элементов, включая четыре усовершенствованных асферических элемента AA.

Sony RX100 VI

Sony RX100 VI можно приобрести за 36 000 гривен

Кроме того, впервые в серии Sony RX камера получила сенсорный затвор, который можно активировать прикосновением к ЖК-экрану, рычажком зума с регулируемой скоростью зума и ЖК-экраном, который наклоняется на 180 градусов вверх или на 90 градусов вниз, чтобы пользователь мог творчески подойти к выбору точки съемки.

Sony RX100 VI (модель DSC-RX100M6) можно приобрести в Украине по цене 35 999 гривен.

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Теги: Техно Бытовая техника Sony
Источник: 24 Канал
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