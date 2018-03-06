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Камера Xiaomi получит искусственный интеллект

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Камера Xiaomi получит искусственный интеллект
Камера Xiaomi получит искусственный интеллект / IT-Need.com

Камера нового флагмана Xiaomi сможет самостоятельно распознавать условия и объекты съемки и достигать лучших результатов. Новинка китайского производителя будет представлена в конце месяца.

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S, презентация которого состоится в конце этого месяца, получит камеру с поддержкой искусственного интеллекта. Сенсор сможет самостоятельно распознавать условия съемки и объекты, благодаря чему будет достигаться лучшее качество. Об этом пишет Onliner.

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Ожидается, что камера смартфона сможет самостоятельно вычислять условия, в частности, когда идет снег, время суток, время года, и другие детали.

Гаджет китайского производителя, вероятно, будет оснащен модулем Sony IMX363. По другой версии, это будет двойной фотомодуль. Однозначной информации пока нет.

В основу флагмана ляжет топовый процессор Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составит 8 гигабайт. Новинка также получит 6-дюймовый OLED-экран и аккумулятор емкостью 3400 милиАг. Презентация устройства состоится 27 марта.

Ранее сообщалось, что новый флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 2S показали на "живом" фото.

Теги: LifeStyle мобильные устройства смартфон Xiaomi
Источник: 24 Канал
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