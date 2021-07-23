Пока неизвестно, кто именно из покупателей принес в магазин утенка. Впрочем вместе также оставили еще и некоторые личные вещи.

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Инцидент в супермаркете Каменского на Днепропетровщине произошел в обед. В городе в то время была сильная жара. К тому же в плотно закрытом помещении утенку не было чем дышать.

На видео заметно, что животное отчаянно пытается выбраться из камеры хранения. Оно прыгает и всячески стремится попасть наружу.

В камере хранения супермаркета закрыли живого утенка: видео

Рада приняла важный закон о защите животных

Напомним, что депутаты 15 июля проголосовали за законопроект № 2351, который усиливает ответственность за жестокое обращение с животными. Также в Украине запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, проводить пропаганду насилия и калечить бездомных четвероногих.

Отныне владельцев, которые жестоко обращаются со своими любимцами, могут лишить права содержать их в течение 5 лет.

Если полиция установит, что хозяин издевался над животным, у него изымут его до рассмотрения дела в суде.