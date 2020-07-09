Про одного з таких нещодавно виявлених порушників розповіли у пресслужбі Патрульної поліції України.

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Нещодавно до патрульної поліції звернулась жителька Білої Церкви. Їй прийшли 6 адміністративних матеріалів про порушення швидкісного режиму в Києві. Жінка здивувалася: на своєму Range Rover їздила лише вулицями Білої Церкви і до столиці не навідувалася.

Пізніше інспектори відділу розшуку виявили та зупинили авто Range Rover у місті Вишневому. Марка, колір, державні номерні знаки були ідентичні авто заявниці. За кермом цього "двійника" перебував чоловік. Він повідомив, що документів на авто не має, а номера кузова не відповідали базам даних.

На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом без документів та державного номерного знаку. Надалі справу відправили слідчим.