Как камеры автофиксации нарушений ловят поддельников номеров: случай с Range Rover
На Киевщине уже более месяца работают камеры автофиксации нарушений. Кроме любителей погонять на превышенной скорости, благодаря камерам удается обнаружить и поддельников номеров кузова, двигателя и тому подобное.
Про одного з таких нещодавно виявлених порушників розповіли у пресслужбі Патрульної поліції України.
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Випадок із білим Range Rover
Нещодавно до патрульної поліції звернулась жителька Білої Церкви. Їй прийшли 6 адміністративних матеріалів про порушення швидкісного режиму в Києві. Жінка здивувалася: на своєму Range Rover їздила лише вулицями Білої Церкви і до столиці не навідувалася.
Пізніше інспектори відділу розшуку виявили та зупинили авто Range Rover у місті Вишневому. Марка, колір, державні номерні знаки були ідентичні авто заявниці. За кермом цього "двійника" перебував чоловік. Він повідомив, що документів на авто не має, а номера кузова не відповідали базам даних.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом без документів та державного номерного знаку. Надалі справу відправили слідчим.
Перший місяць роботи: підсумки
- За місяць роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР винесли 398 тисяч 410 постанов про адмінправопорушення.
- Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшли 31 мільйон 908 тисяч 746 гривень.
- Частина цих грошей піде на оплату послуг з доставки повідомлень Укрпоштою та на оплату друку постанов і правопорушень ЦПК "Україна".
- Гроші, що залишилися будуть зараховані в бюджет і спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.
- Документи по тих водіях, які не сплатять штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, передадуть у державну виконавчу службу для стягнення, відповідно до закону.
Камери фіксації порушень на Київщині / Інфографіка 24 каналу