Начало работы системы автоматической фиксации нарушений – это огромный шаг вперед. Для украинцев, которые и в этой сфере безнадежно отстали.

Вас снимает нескрытая камера

Это был бы огромный и решительный шаг вперед, если бы заработала полноценная сетка камер. Пока что, увы, это что-то около 50 камер которые будут фиксировать только превышение скорости. И когда города покроют полноценными камерами, когда на всех важных точках будут стоять камеры, фиксирующие все нарушения, остается только гадать. Как и остается гадать, что сдерживало введение камер так долго. Никаких разумных объяснений этому в природе нет. Но хорошо, что начали.

Обратите внимание: В Киеве камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости всего за 8 минут

В Украине есть две пугающие цифры. Это количество гибнущих на дорогах граждан и количество граждан, каждый год тонущих в водоемах. И та и та цифра – ужасно огромные. Но если тонущих мы можем цинично списать на естественный отбор, в конце концов 99% из них – это чемпионы мира по плаванью по пьяни, они сами себе тонут и сами себе виноваты, то вот на дорогах гибнут не только те, кто виноват в том, что случилось. А очень часто те, кто вообще не причем. И стал жертвой чужой злой воли. Чужого желания нарушить правила. Чужой глупости.

Почему так происходит?

Стандартное для Украины не следование правилам. Нарушение правил. Отсутствие верховенства права. Когда нет наказания за нарушение. И люди творят что хотят. При этом, эти же люди, попадая в Европу, водят по всем правилам как зайчики. Потому что там есть наказание за нарушение. А у нас нет. В итоге соблазн слишком велик. И в итоге страдают все. Потому что правила придумали не из чьей то прихоти. А правила, верховенства права, необходимо для того, чтобы система работал эффективно. И безопасно.

Что происходит в экономике, где нет верховенства права?

Где не работают правила? Туда не идут инвесторы. Потому что жить по законам джунглей нравится только некоторым обитателям джунглей. И экономика остается бедной и отсталой.

Что происходит на дороге, где никто не соблюдает правила?

Проигрывают все. Кто-то гибнет, хоть мог остаться в живых. Кто-то ломает свою жизнь. А кто-то просто опаздывает домой на футбольный матч. Проигрывают все.

Выигрывают единицы. Представьте себе, что вы едите в Киев из Одессы. Тянучка. Возвращается пол города. И тут кто-то начинает обгонять по обочине. Их становится много. А потом все они начинают вклинивать назад. Как результат – пробка. И все вместе мы приедем позже. Хоть кто-то, кто решил, что он самый умный, приедет быстрее, чем приехал бы. Но за ним тянуться 100500 самых умных. И многие из них не только задерживают всех остальных, но и сами бы приехали гораздо раньше, если бы все ехали по правилам. А в целом, в среднем, все приедут домой гораздо позже.

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Так работает общество, в котором не работают правила. Проигрывает большинство, выигрывают единицы. Если выживают. И для того, чтобы всем было лучше, необходимо заставить людей соблюдать правила. Потому что несоблюдение правил – это заразное. И ему поддаются даже те, кто мог бы соблюдать правила, будь это традицией в обществе. Или на дороге. А правила выполняют только тогда, когда чувствуют неотвратимость наказания за их нарушение. Неотвратимость наказания – это автоматическое наказание за нарушение правил. Превысил скорость – получай штраф. Проехал на красный свет – получай письмо счастья. Выехал на перекресток после сигнала светофора и заблокировал проезд – получай штраф. Без человеческого фактора. И без пощады. И мы бы тогда увидели, как уменьшились бы пробки на дорогах. Многие из которых есть просто результат отсутствия правил, а вернее их игнорирование.

Это нужно не для того, чтобы наполнять бюджет. Это нужно для того, чтобы перестали нарушать. Потому что только так до людей доходит .Финансовый стимул – лучший стимул для всего. Такая уж человеческая природа.

Могут ли украинцы быть законопослушными без наказания? Нет. Как и другие народы мира. Без наказания все очень быстро деградируют. Такая уж человеческая природа.

И очень хочется, чтобы камеры были эффективнее посадок. Чтобы систему не запустили для галочки и забыли. Аля у нас уже есть камеры на дорогах. А чтобы это был только первый шаг и чтобы спустя месяцы мы увидели тысячи камер в украинских городах и на украинских трассах. И тогда мы очень быстро увидим результат в статистике. И сохраним жизни. И сохраним наше время в заторах.