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      Камеры в плесени, пленники спят по очереди, их бьют: какие нарушения нашли в Киевском СИЗО

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      Камеры переполнены
      Камеры переполнены / Пресс-служба Уполномоченного по правам человека

      Следственный изолятор переполнен осужденными: у них нет не то, что достаточно личного пространства, но и спальных мест. Кроме того, в медчасти Киевского СИЗО заключенных "лечат" в палатах без света и с выбитыми окнами.

      Большинство камер, которые, к слову, были построены еще 200 лет назад, продолжают находиться в непригодном для содержания людей состоянии. Об этом говорится на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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      Дело в том, что работники Секретариата украинского омбудсмена Людмилы Денисовой наведались в Киевское СИЗО с проверками.

      Какие грубые нарушения они там обнаружили?

      • Части заключенных приходится спать по очереди, или непосредственно на полу, потому что не хватает спальных мест.
      • Вследствие отсутствия доступа к чистой питьевой воде, осужденным и лицам, взятым под стражу, приходится пить водопроводную воду.
      • Камеры большинства карцеров следственного изолятора имеют недостаточное естественное и искусственное освещение.
      • Матрасы, подушки осужденных и лиц, взятых под стражу, находятся в крайне изношенном состоянии и требуют замены и списания. Несмотря на наличие на складах следственного изолятора достаточного количества постельного белья, узникам его фактически не выдают.
      • В ходе визита был выявлен заключенный с телесными повреждениями, которые были им получены во время пребывания в следственном изоляторе.
      • В пищеблоке на время визита не работал ни один холодильник или морозильник.
      • В части камер отсутствуют окна и стекла. Заключенные закрывают их одеялами и простынями.
      • Заключенные женщины не имеют доступа к горячему водоснабжению. Мытье большинства заключенных в бане не производится.
      • В палате-изоляторе медчасти СИЗО содержался больной узник без вывода на прогулку. В палате три недели отсутствовал свет, было выбито стекло в окне и постоянно текла вода из крана.


      Заключенные спят на полу, потому что в СИЗО нет места / Фото пресc-служба Уполномоченного по правам человека


      В Киевском СИЗО пленников бьют/ Фото пресс-служба Уполномоченного по правам человека


      В таких условиях удерживают пленников/ Фото пресс-служба Уполномоченного по правам человека

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Киева Новости Украины Тюрьма Людмила Денисова СІЗО
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