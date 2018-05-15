Камеры в смартфонах Xiaomi могут стать лучшими в мире

Смартфоны от китайской компании Xiaomi в ближайшее время смогут посоревноваться с предложениями от других компаний по качеству съемки. Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь сообщил, что корпорация берет курс на улучшение камер в своих телефонах.

Об этом говорится на сайте Gizchina.

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Смартфоны Xiaomi могут конкурировать с устройствами других производителей по мощности, скорости работы, автономности и стоимости, но когда дело доходит до качества съемки, чаще всего китайские гаджеты не дотягивают до моделей от крупных брендов.

Как стало известно, Лей Цзюнь разослал сотрудникам письмо, в котором объявил о необходимости создания нового подразделения. Его задачей станет улучшение качества съемки. Господин Цзюнь отметил, что компания готова выделить на это все необходимые ресурсы.

По словам главы Xiaomi, они должны продолжать накапливать технологии, чтобы их смартфоны стали одними из лучших в мире по качеству съемки. Он уверен, что компания сможет достичь этой цели.