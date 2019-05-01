Камни, сожженные авто и слезоточивый газ: в Париже вспыхнули столкновения на акциях к 1 мая

В Париже во время демонстраций 1 мая вспыхнули столкновения между полицией и протестующими. Демонстранты бросали камнями в правоохранителей. Полицейские в ответ пытались заставить митингующих отступить.

На демонстрациях в Париже собрались профсоюзные активисты, "желтые жилеты" и антикапиталисты. Неизвестные в капюшонах выкрикивали лозунги против полиции, смешиваясь с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держит флаги профсоюзов.

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На бульваре Монпарнас несколько сотен антикапиталистов бросали бутылки в сторону правоохранителей и жгли автомобили. Чтобы держать толпу под контролем, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

В районе Монпарнас полиция задержала более 200 человек в связи с беспорядками. Из них 148 человек были арестованы. Правоохранители проверили еще более 12 тысяч 400 протестующих.



Столкновения между полицией и демонстрантами в Париже 1 мая//Фото: Getty Images

В целом по всей Франции на первомайские демонстрации вышло более 150 тысяч граждан. Только в Париже – 16 тысяч.

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Накануне первомайских акций власти страны предупреждали о возможных провокациях во время демонстраций. Поэтому к охране порядка привлекли 7 тысяч 400 полицейских. А еще полиция приказала закрыть более 580 магазинов, ресторанов и кафе на пути демонстрантов. Не работали и некоторые станции метро.

Смотрите фото из Парижа, где произошли столкновения демонстрантов с полицией (фото: Getty Images)

Что отмечают 1 мая?

В первые дни мая в мире отмечают Международный день трудящихся, или День труда. Однако различные празднования и торжества в этот период берут свое начало еще со времен античности и получили название День богини Майи – покровительницы земли и плодородия. Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая – читайте в материале 24 канала.