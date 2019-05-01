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      Камни, сожженные авто и слезоточивый газ: в Париже вспыхнули столкновения на акциях к 1 мая

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      Фото из Парижа, где 1 мая вспыхнули столкновения между демонстрантами и полицией
      Фото из Парижа, где 1 мая вспыхнули столкновения между демонстрантами и полицией / Getty Images

      В Париже во время демонстраций 1 мая вспыхнули столкновения между полицией и протестующими. Демонстранты бросали камнями в правоохранителей. Полицейские в ответ пытались заставить митингующих отступить.

      На демонстрациях в Париже собрались профсоюзные активисты, "желтые жилеты" и антикапиталисты. Неизвестные в капюшонах выкрикивали лозунги против полиции, смешиваясь с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держит флаги профсоюзов.

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      На бульваре Монпарнас несколько сотен антикапиталистов бросали бутылки в сторону правоохранителей и жгли автомобили. Чтобы держать толпу под контролем, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

      В районе Монпарнас полиция задержала более 200 человек в связи с беспорядками. Из них 148 человек были арестованы. Правоохранители проверили еще более 12 тысяч 400 протестующих.

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      Столкновения между полицией и демонстрантами в Париже 1 мая//Фото: Getty Images

      В целом по всей Франции на первомайские демонстрации вышло более 150 тысяч граждан. Только в Париже – 16 тысяч.

      Читайте также: В Киеве вышли на митинг к 1 мая, людей немного: фото

      Накануне первомайских акций власти страны предупреждали о возможных провокациях во время демонстраций. Поэтому к охране порядка привлекли 7 тысяч 400 полицейских. А еще полиция приказала закрыть более 580 магазинов, ресторанов и кафе на пути демонстрантов. Не работали и некоторые станции метро.

      Смотрите фото из Парижа, где произошли столкновения демонстрантов с полицией (фото: Getty Images)

       

      Что отмечают 1 мая?
      В первые дни мая в мире отмечают Международный день трудящихся, или День труда. Однако различные празднования и торжества в этот период берут свое начало еще со времен античности и получили название День богини Майи – покровительницы земли и плодородия. Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Майские праздники Протесты "желтых жилетов" Европа Криминальные новости Полиция столкновения Новости Франции
      Источник: 24 канал
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