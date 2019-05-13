Кампания #KyivNotKiev досталась Германии: первым сменил название на корректное аэропорт Мюнхена

Аэропорт в Мюнхене стал первым аэродромом в Германии, где присоединились к кампании, начатой украинским МИД, по правильному написанию Киева латиницей. Надпись Kiev уже исправили на корректную – Kyiv.

С просьбой изменить название согласно украинской транслитерации в администрацию аэропорта обратилось Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Читайте также: Какие из украинских авиакомпаний являются наиболее пунктуальными: рейтинг за апрель

"Спасибо руководству аэропорта и всем, кто адвокатирует кампанию #CorrectUA в Германии", – отметили в дипучреждении.

Почему важно писать Kyiv вместо Kiev?Украина является независимой уже 28 лет, однако до сих пор название нашей столицы Киева переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

Какие еще аэропорты начали писать Kyiv вместо Kiev?

Одними из первых транслитерацию Киева изменили аэропорты Польши.

Правильного написания Киева придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми также изменили правописание Киева, Львова и Одессы в латинской транскрипции. Теперь на табло в этих аэропортах написано Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Odesa вместо Odessa.

Название Kiev на Kyiv изменили на своих информационных табло также аэропорты Стамбула и Бухареста.

Правильное англоязычное название Киева теперь пишут и в Лондонском аэропорту Лутон.

Корректное название украинской столицы появилось в международном аэропорту Тель-Авива "Бен-Гурион".

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто (Канада) тоже изменил транслитерацию украинских городов согласно национальному стандарту Украины.

Аэропорт Биллунн, который является одним из крупнейших аэропортов Дании, изменил некорректное написание названия украинской столицы Kiev на правильное – Kyiv.

Международные аэропорты Черногории и Австрии также поддержали кампанию #KyivNotKiev.

При этом писать Kyiv вместо Kiev отказались "Международные Авиалинии Украины". Свой отказ там объяснили тем, что официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предусматривает именно вариант Kiev.