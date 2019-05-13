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      Кампания #KyivNotKiev досталась Германии: первым сменил название на корректное аэропорт Мюнхена

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      Аэропорт в Мюнхене теперь использует правильное название – Kyiv вместо Kiev
      Аэропорт в Мюнхене теперь использует правильное название – Kyiv вместо Kiev / Генеральное консульство Украины в Мюнхене

      Аэропорт в Мюнхене стал первым аэродромом в Германии, где присоединились к кампании, начатой украинским МИД, по правильному написанию Киева латиницей. Надпись Kiev уже исправили на корректную – Kyiv.

      С просьбой изменить название согласно украинской транслитерации в администрацию аэропорта обратилось Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

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      "Спасибо руководству аэропорта и всем, кто адвокатирует кампанию #CorrectUA в Германии", – отметили в дипучреждении.

       

      Почему важно писать Kyiv вместо Kiev?Украина является независимой уже 28 лет, однако до сих пор название нашей столицы Киева переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

      Какие еще аэропорты начали писать Kyiv вместо Kiev?

      • Одними из первых транслитерацию Киева изменили аэропорты Польши.
      • Правильного написания Киева придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.
      • В международных аэропортах Тбилиси и Батуми также изменили правописание Киева, Львова и Одессы в латинской транскрипции. Теперь на табло в этих аэропортах написано Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Odesa вместо Odessa.
      • Название Kiev на Kyiv изменили на своих информационных табло также аэропорты Стамбула и Бухареста.
      • Правильное англоязычное название Киева теперь пишут и в Лондонском аэропорту Лутон.
      • Корректное название украинской столицы появилось в международном аэропорту Тель-Авива "Бен-Гурион".
      • Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто (Канада) тоже изменил транслитерацию украинских городов согласно национальному стандарту Украины.
      • Аэропорт Биллунн, который является одним из крупнейших аэропортов Дании, изменил некорректное написание названия украинской столицы Kiev на правильное – Kyiv.
      • Международные аэропорты Черногории и Австрии также поддержали кампанию #KyivNotKiev.

      При этом писать Kyiv вместо Kiev отказались "Международные Авиалинии Украины". Свой отказ там объяснили тем, что официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предусматривает именно вариант Kiev.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация
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