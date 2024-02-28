Позицію Канади щодо можливого відправлення в Україну своїх військових озвучив міністр оборони країни Білл Блер, пише видання на Le Devoir.

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"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, будучи членом НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", – заявив він.

Водночас у Міністерстві оборони Канади повідомили, що канадські війська вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні та простягати руку допомоги українцям.

Канада продовжує підтримувати Україну

Канадськиі військові уже навчили понад 40 тисяч українських солдатів і бойових медиків у Польщі, це демонструє прихильність Канади до продовження боротьби демократії проти диктатури.

Крім того, Канада надасть Україні 3,02 мільярда доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році. І загальний обсяг допомоги, яку Оттава надала Україні з початку повномасштабного вторгнення, таким чином сягне понад 13,3 мільярда доларів, включно з 4 мільярдами доларів у вигляді військової допомоги.

В Литві позитивно відреагували на заклик Макрона

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Заходу слід серйозно розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військ на території України.

За його словами, доля Європи вирішується на полях битв в Україні.

"Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі, заслуговує на увагу", – написав глава МЗС Литви в мережі Х (колишній твітер).

Що відомо про пропозію Макрона залучити війська НАТО