Канада может снять санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продолжения,–СМИ

Введенные Канадой после Революции Достоинства санкции против бывшего заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова могут быть сняты в ближайшее время. Все из-за того, что Генпрокуратура Украины не предоставила оснований для их продления.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на два информированные источники в правительстве Канады.

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По данным журналистов, сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом, и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели. Основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо тогдашнего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.

На запрос адвокатов Андрея Портнова Сергей Кизь отправил письмо, где утверждалось, что "в отношении Портнова не проводится досудебных расследований и Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого".

Экс-заместитель генпрокурора также проинформировал Посольство Украины в Канаде и Министерство иностранных дел и международной торговли Канады о том, что "по состоянию на 29 июля 2019 года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

В канадском правительстве журналистам пояснили: в случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады официальными каналами коммуникации.

В Посольстве Украины в Канаде не стали комментировать вероятность снятия санкций в отношении гражданина Андрея Портнова, лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, принимает во внимание позицию Генеральной прокуратуры Украины, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил возможной слежки за журналистами.

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Чем скандален Портнов?

Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".



Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.



Также он постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и тому подобное.