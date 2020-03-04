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      Канада считает, что Иран должен как можно скорее отдать черные ящики МАУ Украины

      - Читати новину українською

      Из-за того, что Иран не отдает черные ящики самолета МАУ, который был сбит 8 января возле Тегерана, может быть подорвано нормы международного права. По крайней мере так считает министр МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

      Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет Интерфакс – Украина. Расследование катастрофы МАУ стало главной темой визита чиновника из Канады.

      К теме: Зеленский встретился с министром МИД Канады: о чем говорили

      Мы ожидаем от Ирана предоставления доступа к "черному ящику" без дальнейших задержек... Теперь, спустя более чем 30 дней, нам необходимо, чтобы Иран предоставил доступ к этим "черным ящикам", потому что в противном случае мы подрываем международное право. Так что мы призываем Иран сделать это как можно быстрее,
      – отметил Шампань.

      Он также отметил необходимость выплаты компенсаций семьям погибших.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

      Самое главное об авиакатастрофе МАУ / инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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